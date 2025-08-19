Ballada o drobnym karciarzu - zwiastun. Twórca Konklawe znów stworzył świetne kino?
Ballada o drobnym karciarzu to nowy film Netflixa, który tradycyjnie jesienią będzie zachwycać widzów wybitnym i nietuzinkowym kinem. Edward Berger wyreżyserował nową produkcję, która może namieszać w sezonie nagród.
Netflix opublikował pierwszy zwiastun filmu Ballada o drobnym karciarzu w reżyserii Edwarda Bergera, którego ostatnie dwa tytuły były doceniane przez widzów oraz krytyków. Były to Konklawe i netflixowy hit Na Zachodzie bez zmian. Główną rolę w nowym filmie, który rozpocznie swoją festiwalową drogę we wrześniu w Toronto, gra Colin Farrell.
Ballada o drobnym karciarzu – zwiastun
Ballada o drobnym karciarzu – opis fabuły
Lord Doyle (Colin Farrell) ukrywa się w Makau, spędzając dnie i noce w kasynach – pijąc na umór i przegrywając ostatnie pieniądze. Kiedy jego długi rosną w zastraszającym tempie, pojawia się szansa ratunku: proponuje ją tajemnicza Dao Ming (Fala Chen), pracownica kasyna skrywająca własne sekrety.
Tymczasem tropem Doyle’a podąża Cynthia Blithe (Tilda Swinton) – prywatna detektyw, gotowa skonfrontować go z tym, przed czym ucieka. Gdy Doyle próbuje odnaleźć drogę do odkupienia, przeszłość i rzeczywistość zaczynają go doganiać.
W obsadzie są także Deanie Ip i Alex Jennings. Za zdjęcia odpowiada zdobywca Oscara James Friend, a Volker Bertelmann komponuje muzykę. Berger współpracował z obydwoma twórcami przy Na Zachodzie bez zmian.
Premiera filmu Ballada o drobnym karciarzu w Netflixie odbędzie się 29 października 2025 roku.
Źródło: Netflix
