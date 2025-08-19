Zwiastun pierwszego anglojęzycznego filmu Jana Komasy. Kolejny Polak podbije Hollywood?

fot. Owen Behan/Lionsgate

W sieci zadebiutował właśnie zwiastun pierwszego anglojęzycznego filmu w reżyserii Jana Komasy. To twórca m.in. Bożego Ciała, które zapewniło mu nominację do prestiżowego Oscara. Obsada prezentuje się iście hollywoodzko - wymienia się tam takie nazwiska, jak Kyle Chandler, Diane Lane, Zoey Deutch, Mckenna Grace, Phoebe Dynevor, Madeline Brewer czy Daryla McCormacka.

Oto zwiastun Anniversary, czyli Rocznicy.

Rocznica - co wiadomo o filmie?

Scenariusz do projektu napisała Lori Rosene-Gambino. Producentami filmu są Nick Wechsler oraz Steve Schwartz oraz Paula Mae Schwartz, którzy wcześniej współpracowali ze sobą przy takich projektach jak Droga i Adwokat.

Produkcja dzieje się w niedalekiej, dystopijnej przyszłości, gdzie "nic nie może powstrzymać tego, co nadchodzi". Historia ma być fikcyjna, jednak przy okazji niezwykle realistyczna.

Jan Komasa tak opisał swój film:

Pracuję nad intymnym projektem o moim najbardziej osobistym koszmarze - grupie ludzi, którzy się kochają, jednak muszą stanąć przed wyzwaniem niszczycielskiej i nieuniknionej siły… wirusa społecznego.