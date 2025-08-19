Zwiastun pierwszego anglojęzycznego filmu Jana Komasy. Kolejny Polak podbije Hollywood?
W sieci zaprezentowano pierwszy zwiastun filmu Anniversary, czyli Rocznicy od Jana Komasy. Będzie to pierwsza anglojęzyczna produkcja tego reżysera. Czy dołączy do grona wielkich reżyserów z Polski, którzy podbili Hollywood?
W sieci zaprezentowano pierwszy zwiastun filmu Anniversary, czyli Rocznicy od Jana Komasy. Będzie to pierwsza anglojęzyczna produkcja tego reżysera. Czy dołączy do grona wielkich reżyserów z Polski, którzy podbili Hollywood?
W sieci zadebiutował właśnie zwiastun pierwszego anglojęzycznego filmu w reżyserii Jana Komasy. To twórca m.in. Bożego Ciała, które zapewniło mu nominację do prestiżowego Oscara. Obsada prezentuje się iście hollywoodzko - wymienia się tam takie nazwiska, jak Kyle Chandler, Diane Lane, Zoey Deutch, Mckenna Grace, Phoebe Dynevor, Madeline Brewer czy Daryla McCormacka.
Władca Pierścieni: Polowanie na Golluma – powróci ktoś więcej niż Gandalf. Potwierdzono hobbita
Oto zwiastun Anniversary, czyli Rocznicy.
Rocznica - co wiadomo o filmie?
Scenariusz do projektu napisała Lori Rosene-Gambino. Producentami filmu są Nick Wechsler oraz Steve Schwartz oraz Paula Mae Schwartz, którzy wcześniej współpracowali ze sobą przy takich projektach jak Droga i Adwokat.
Produkcja dzieje się w niedalekiej, dystopijnej przyszłości, gdzie "nic nie może powstrzymać tego, co nadchodzi". Historia ma być fikcyjna, jednak przy okazji niezwykle realistyczna.
Jan Komasa tak opisał swój film:
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
21
sie
Pragnę tylko ciebie
22
sie
Jezioro trumien
22
sie
Nasze królestwo
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1952, kończy 73 lat
ur. 1982, kończy 43 lat
ur. 1983, kończy 42 lat
ur. 1986, kończy 39 lat
ur. 1963, kończy 62 lat