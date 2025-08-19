Reklama
Zwiastun pierwszego anglojęzycznego filmu Jana Komasy. Kolejny Polak podbije Hollywood?

W sieci zaprezentowano pierwszy zwiastun filmu Anniversary, czyli Rocznicy od Jana Komasy. Będzie to pierwsza anglojęzyczna produkcja tego reżysera. Czy dołączy do grona wielkich reżyserów z Polski, którzy podbili Hollywood?
W sieci zaprezentowano pierwszy zwiastun filmu Anniversary, czyli Rocznicy od Jana Komasy. Będzie to pierwsza anglojęzyczna produkcja tego reżysera. Czy dołączy do grona wielkich reżyserów z Polski, którzy podbili Hollywood?
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  rocznica 
Jan Komasa zwiastun Anniversary
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  rocznica 
Jan Komasa zwiastun Anniversary
Rocznica fot. Owen Behan/Lionsgate
W sieci zadebiutował właśnie zwiastun pierwszego anglojęzycznego filmu w reżyserii Jana Komasy. To twórca m.in. Bożego Ciała, które zapewniło mu nominację do prestiżowego Oscara. Obsada prezentuje się iście hollywoodzko - wymienia się tam takie nazwiska, jak Kyle Chandler, Diane Lane, Zoey Deutch, Mckenna Grace, Phoebe Dynevor, Madeline Brewer czy Daryla McCormacka. 

Oto zwiastun Anniversary, czyli Rocznicy

Rocznica

Rocznica
fot. Owen Behan/Lionsgate
Rocznica - co wiadomo o filmie?

Scenariusz do projektu napisała Lori Rosene-Gambino. Producentami filmu są Nick Wechsler oraz Steve Schwartz oraz Paula Mae Schwartz, którzy wcześniej współpracowali ze sobą przy takich projektach jak Droga i Adwokat

Produkcja dzieje się w niedalekiej, dystopijnej przyszłości, gdzie "nic nie może powstrzymać tego, co nadchodzi". Historia ma być fikcyjna, jednak przy okazji niezwykle realistyczna.

Jan Komasa tak opisał swój film:

Pracuję nad intymnym projektem o moim najbardziej osobistym koszmarze - grupie ludzi, którzy się kochają, jednak muszą stanąć przed wyzwaniem niszczycielskiej i nieuniknionej siły… wirusa społecznego.
Powiązane osoby

Jan Komasa

Jan Komasa image

