Agatha: Coven of Chaos - nowa najpotężniejsza postać w uniwersum? Scarlet Witch może się schować

MCU stale się powiększa. WandaVision zadebiutowało w 2021 roku. To był pierwszy taki serial Marvela. I wreszcie, po kilku latach oczekiwania, zbliżamy się do premiery spin-offu Agatha: Coven of Chaos, w którym po raz kolejny zobaczymy Kathryn Hahn w roli tytułowej wiedźmy. Wygląda jednak na to, że może nie być najpotężniejszym graczem w tej rozgrywce.

Agatha Harkness chce stworzyć nowy Darkhold i turniej dla herosów. Ponownie spotka Scarlet Witch

Agatha: Coven of Chaos - nowa najpotężniejsza postać w uniwersum?

CanWeGetSomeToast to znany i rzetelny scooper, który dzieli się przeciekami z branży rozrywkowej. Tym razem podzielił się ciekawymi doniesieniami na temat Agatha: Coven of Chaos. Jego zdaniem Aubrey Plaza zadebiutuje w serialu jako Rio Vidal - pierwsza Zielona Wiedźma i była partnerka Agathy Harkness. To nie wszystko. CanWeGetSomeToast twierdzi, że ta bohaterka ma być jedną z najpotężniejszych postaci w MCU.

CanWeGetSomeToast dodał, że będzie crossover pomiędzy Agatha: Coven of Chaos i The Witches Road - to niepotwierdzony przez Marvela projekt, który prawdopodobnie miałby nawiązywać do komiksów, w których Witches' Road to mistyczny wymiar, dostępny jedynie dla tych, którzy posługują się magią. Nie zaleca się kroczyć w nim samemu, ponieważ jest prawie niemożliwe odnalezienie kogoś, kto już wszedł do środka.

Oczywiście, to wciąż niepotwierdzone informacje.

