Agatha: Coven of Chaos - serial MCU znacznie opóźniony. Jaki powód?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel Studios ma problemy, bo krytyka 4. fazy i początku 5. fazy wraz z filmem Ant-Man i Osa: Kwantomania jest duża. Jednak w końcu po czasie zaczynają reagować. Dopiero co opóźniono The Marvels, aby dać czas na dopracowanie efektów specjalnych, a teraz słyszymy, że serial Agatha: Coven of Chaos również został znacznie opóźniony.

Agatha: Coven of Chaos - opóźnienie

Według dziennikarza KC Walsha w wewnętrznym kalendarzu Marvel Studios serial Agatha: Coven of Chaos nie ma już premiery na przełomie 2023/2024, a jest TBD, czyli To Be Decided - oznacza to, że ta decyzja dopiero zostanie podjęta. Według źródeł niezawodnego Walsha powodem są problemy z ukształtowaniem historii.

Przypomnijmy, że jest więcej opóźnień. Kevin Feige, czyli szef Marvel Studios zapowiadał, że będą dawać teraz mniej seriali na Disney+, więc innymi słowy będą też więcej czasu poświęcać na ich pracę i tym samym dopraowanie. Z wszystkich zapowiedzianych na 2023 rok tytułów ostatecznie w tym roku pojawią się tylk 2. sezon Lokiego oraz Tajna Inwazja.