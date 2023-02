MCU - ci aktorzy i reżyserzy nie planują dołączyć do tego świata. Jest czego żałować?

materiały prasowe

Na początku istnienia Kinowego Uniwersum Marvela studio zatrudniało mniej znanych aktorów lub takich, którzy dopiero rozpoczynali swoją karierę. Gwiazdy takie jak Samuel L. Jackson czy Jeff Bridges zarezerwowane były dla postaci o mniejszym znaczeniu. Z czasem zaczęło się to zmieniać. W produkcje angażowani byli artyści z Oscarami i innymi wyróżnieniami na koncie. Obecnie dołączenie do tego świata to dla wielu prawdziwy zaszczyt.

Nie wszyscy jednak są zainteresowani współpracą z MCU. W branży pojawiają się często głosy krytykujące aktorów biorących udział w produkcjach superbohaterskich. W końcu sprzedają swój wizerunek na rzecz produkcji, których jedyną wartością jest rozrywka. Oto lista aktorów i aktorek (a poniżej też reżyserów), którzy prawdopodobnie nigdy nie zawitają do świata MCU.

MCU - ci aktorzy nie planują dołączyć do uniwersum

Ewan McGregor - jego filmografia jest naprawdę różnorodna. Nie miał w przeszłości problemu z tym, żeby brać udział w widowiskach opartych na książkach lub komiksach. Nie jest mu jednak po drodze z MCU. Jakiś czas temu, podczas Fan Expo w Bostonie, powiedział, że po Gwiezdnych Wojnach nie czuje potrzeby brania udziału w kolejnej wielkiej franczyzie. Nie powiedział oczywiście słowa "nigdy", ale na ten moment wyraźnie nie jest tym zainteresowany.

MCU - ci reżyserzy nie planują dołączyć do uniwersum

Quentin Tarantino - reżyser nie powiedział nic złego o MCU. Nie jest jednak twórcą do wynajęcia, a tak bywa jego zdaniem w przypadku tego studia. Tworzysz nie autorski projekt, tylko kolejny film skrojony pod wizję studia.