Agatha: Darkhold Diaries - prace na planie dobiegają końca. Kathryn Hahn potwierdza

10. Ultron - Avengers: Czas Ultrona. Uwielbiamy go przede wszystkim za z jednej strony złowieszczy, z drugiej fascynujący sposób, w jaki poznaje on świat. Mamy też wrażenie, że ze swojej okrutnej krucjaty czerpie on ogromną przyjemność, co niejednokrotnie prowadziło do zabawnych sytuacji.