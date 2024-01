Agatha: Darkhold Diaries - Evan Peters pojawi się w serialu? [PLOTKA] Możliwe, że znów zagra Quicksilvera

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel

Reklama

Ralph Bohner to postać, którą poznaliśmy w serialu WandaVision. Wanda wierzyła, że to wariant jej brata, czyli Pietro/Quicksilvera. Dopiero później okazało się, że był tylko kolejnym mieszkańcem Westview, zamienionym w marionetkę Agaty.

Część fanów nie była tym zachwycona, ponieważ w bohatera wcielił się Evan Peters, który grał Quicksilvera w filmach o X-Menach; jego wersja postaci do dziś jest uważana za jedną z najlepszych, więc wiele osób miało nadzieję, że "na serio" powtórzy tę rolę w MCU. Wygląda jednak na to, że Agatha: Darkhold Diaries może dać Marvelowi szanse na rehabilitację.

Agatha: Darkhold Diaries - Evan Peters pojawi się w serialu?

To nie pierwszy raz, gdy pojawią się takie plotki - już wcześniej były doniesienia, że Evan Peters powróci albo w Wonder Manie, albo w Agatha: Darkhold Diaries. Różnica polega na tym, że tym razem podano trochę więcej szczegółów.

Według Scarlet Witch Updates, postać wciąż będzie zdruzgotana po tragicznych wydarzeniach z Westview.

https://twitter.com/ScarletWitchUpd/status/1743740492473344432

Jak donosi portal Comic Book Movie, to jednak nie wszystko. Ponoć za zniknięcie Jimmy'ego Woo z Programu Ochrony Świadków odpowiada właśnie Ralph. Pytanie, czy Marvel będzie wolał zrobić z niego całkiem nową postać, czy bohater znajdzie sposób, by odzyskać moce, dane mu niegdyś przez Agatę. Szczególnie, że wyglądało to tak, jakby wiedźma wcześniej dała mu także dostęp do wspomnień prawdziwego Pietro, co z pewnością można ciekawie wykorzystać.

Figurka Scarlet Witch od Hot Toys. Przerażająca i pełna detali