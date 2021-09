Age of Empires 4 sprawdzimy przed premierą. Testy wystartują w tym miesiącu

fot. Microsoft

Wszyscy zainteresowani gracze będą mogli sprawdzić Age of Empires 4 jeszcze przed premierą i to bez potrzeby sięgania do kieszeni. Twórcy poinformowali na oficjalnej stronie, że jeszcze we wrześniu ruszą otwarte testy, w ramach których będzie można zapoznać się z częścią planowanej zawartości. Zapisów można dokonać na Steam lub Xbox Insider Hub.

Mamy tu do czynienia z tak zwanym stress-testem, którego głównym celem jest przetestowanie infrastruktury sieciowej przy dużej liczbie graczy. Z tego też względu całość skupia się przede wszystkim na rozgrywkach sieciowych. Oprócz tego będzie można jednak sprawdzić także rozgrywkę przeciwko sztucznej inteligencji oraz misję zerową, która pełni funkcję samouczka. Podczas zabawy pokierujemy jedną z czterech cywilizacji - Anglikami, Chińczykami, Dynastią Abbasydów oraz Świętym Cesarstwem Rzymskim na pięciu różnych mapach.

Testy Age of Empires 4 ruszą 17 września o godzinie 19:00 i potrwają równe trzy dnia, do 20 września. Premierę pełnej wersji zaplanowano na 28 października.