Agenci T.A.R.C.Z.Y. - Chloe Bennet o powrocie do roli Quake w przyszłości

Źródło: ABC

Agenci T.A.R.C.Z.Y. zbliżają się wielkimi krokami do finału serialu. Produkcja nie jest częścią filmowego uniwersum Marvela, ale aktorzy co rusz podkreślają, że są gotowi na to, aby jeszcze raz wcielić się w swoje role na potrzeby filmów. Chloe Bennet wyraziła chęć pojawienia się w MCU, jako Daisy Johnson/Quake, do której ma duży sentyment.

Aktorka przyznaje, że podczas izolacji ma dużo czasu na przemyślenia i podsumowania. Rola Quake, w którą wcielała się 7 lat, wiele dla niej znaczy. Jednak jeszcze do niej nie dociera, że serial się skończył i najprawdopodobniej więcej nie zagra swojej bohaterki.

Myślę, że kiedy zostanie wyemitowany ostatni odcinek i serial zniknie z mojego życia to będzie ciekawe przeżycie. Ale nigdy nie mów nigdy. Wiecie, Coulson zginął z 800 razy. Nie zdawałam sobie sprawy po pierwszym przesłuchaniu do roli, jak bardzo cały ten serial, ta postać, uniwersum i T.A.R.C.Z.A. staną się częścią mnie do końca życia. Zdecydowanie jestem otwarta na to, aby zagrać ją ponownie.

Chloe Bennet nie dostała żadnej oficjalnej propozycji zagrania Quake w ewentualnym projekcie MCU. Aktorkę ostatnio mogliśmy oglądać w filmie Valley Girl.