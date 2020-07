Gabriel Luna wspiera Anthony’ego Mackie'ego w krytyce MCU dotyczącej różnorodności rasowej

źrodło: Marvel

Marvel Studios zostało w czerwcu 2020 roku skrytykowane przez Anthony'ego Mackiego, wcielającego się w postać Falcona. Krytyka dotyczyła różnorodności rasowej odnosząc się do jej braku lub popadaniu w skrajności pod względem obsady czy pracowników na planie. Słowa wsparcia gwieździe MCU przekazał Gabriel Luna, który niedawno grał jedną z głównych ról w Terminatorze: Mrocznym Przeznaczeniu.

Jego wypowiedź na Twitterze nawiązywała jednak do postaci Ghost Ridera, w którą wcielał się w serialu Agenci T.A.R.C.Z.Y.. Niedawno w sieci pojawiły się niepotwierdzone informacje, że ma powstać nowy serial o Ghost Riderze powiązanym z MCU, ale opowiadać miałby nie o Robbiem Reyesie, którego grał Luna, lecz o oryginalnym superbohaterze, czyli Johnnym Blazie. Nie zapadła jeszcze żadna decyzja na temat obsady, ale aktor uważa, że to stracona szansa, aby głównym bohaterem mogła zostać latynoska osoba. Tak odpowiedział na tweet Mackiego:

"Amen [Anthony Mackie]. I pomyśleć, że byliśmy gotowi na Ghost Ridera, który wciąż nie może dojść do skutku. To stracona szansa dla Meksykanina-Amerykanina w głównej roli w świecie, gdzie filmy z latynoskimi głównymi bohaterami tworzy się mniej niż 3%" - pisze na Twitterze Gabriel Luna

https://twitter.com/IamGabrielLuna/status/1278169164713037825

Wcześniej Luna opowiadał w rozmowie z comicbook.com, dlaczego to była dla niego ważna rola:

Przygotowywałem się do roli w Ghost Rider od jakiegoś czasu, od kilku lat, wstrzymując się i czekając. Zgaduję, że pozostało już niewiele nadziei, aby się tego trzymać. Myśląc ogólnie, wierzę, że może wciąż znajduje się gdzieś kilka stron... ale powiązanie z komiksem jest niewielkie. Jak dla mnie, powinniśmy zostawić to tak jak jest. Włożyliśmy całe nasze serca w to i jestem naprawdę szczęśliwy, ponieważ myślę, że jest całe pokolenie młodych ludzi, którzy uważają, że Ghost Rider to Robbie Reyes. Myślę, że to się nie zmieni, bez względu na to czy nakręcimy ten serial czy nie. To jest coś co zawsze napawa mnie dumą. Zostawcie to takim jakie jest. Jestem podekscytowany tym co czeka mnie w przyszłości, nad czym będę pracować i co się wydarzy