Wszystkie państwa świata jako superbohaterki wg AI. Polska to zjawisko; prace pełne kobiecej siły i piękna

Armando Gil/Medium/Midjourney/armandoai.space

Sztuczna inteligencja wygenerowała prace, które pokazują wszystkie państwa świata jako superbohaterki - takiej galerii AI jeszcze Wam nie prezentowaliśmy. Doskonale wiemy, że przynajmniej część z naszych Czytelniczek i Czytelników domagała się jej w trakcie zapoznawania się z grafikami przedstawiającymi kraje w roli herosów; na tym polu postanowiliśmy więc spełnić Wasze życzenie. Nie da się jednak ukryć, że w przypadku żeńskich postaci sztuczna inteligencja postarała się wyjątkowo, dzieląc się jednymi z najciekawszych obrazów szeroko związanych z tematyką popkulturową. Co więcej, Polska wygląda tu jak zjawisko.

Autorem grafik jest Armando Gil, który do ich stworzenia wykorzystał niezwykle popularny program Midjourney, generujący wizerunki na podstawie uprzednio wprowadzonego opisu. Poniższe prace są wyjątkową celebracją kobiecej siły i piękna, a niektóre z heroin z całą pewnością znakomicie odnalazłaby się w superbohaterskim panteonie Marvela i DC. Wspomagany przez AI Gil chciał również za każdym razem odwoływać się do obowiązującego w poszczególnych krajach kanonu urody, z którego to zadania wywiązał się naszym zdaniem zaskakująco dobrze. Oceńcie sami:

Państwa świata jako superbohaterki [SZTUCZNA INTELIGENCJA - część I]

Państwa świata jako superbohaterki [AI] - Afganistan

Państwa świata jako superbohaterki [SZTUCZNA INTELIGENCJA - część II]

Państwa świata jako superbohaterki [AI] - Luksemburg

Państwa jako superbohaterowie wg sztucznej inteligencji - Wielka Brytania