Kraje jako złoczyńcy według sztucznej inteligencji. Zobaczcie jakim czarnym charakterem jest Polska

Twórca ukrywający się pod nickiem Loubfreitas przy pomocy sztucznej inteligencji wykreował grafiki przedstawiające państwa wyglądające jak złoczyńcy, żywcem wyjęci z popkulturowych horrorów czy fantastyki. Być może część z Was jest już znudzona internetową hegemonią sztuki AI, ale trudno odmówić poniższym obrazom tego, że są interesujące. Kraje jako złoczyńcy - na pierwszy rzut oka pomysł ten wydaje się mocno abstrakcyjny. Artysta przyjął jednak ciekawy klucz do swoich kreacji. W większości portretów motywem przewodnim są kultura, geografia, moda, religia, a nawet kolorystyka związana z symbolami danego państwa. W niektórych przypadkach do gry wchodzi historia, ale ta mnie kontrowersyjna. Wynikiem tego niemiecki złoczyńca nie ma nic wspólnego z III Rzeszą, a rosyjski nie przypominam Putina (no, przynajmniej na pierwszy rzut oka).

Obejrzyjcie poniższe dzieła i dajcie znać w komentarzach, co o nich sądzicie. Czy podoba Wam się polski złoczyńca? A co sądzicie o frapującym ukraińskim villianie? Kto według Was wyszedł najlepiej, a kto najsłabiej? Czy widzielibyście takie indywidua na kartach komiksów, w filmach czy serialach?

Sztuczna inteligencja - kraje jako złoczyńcy