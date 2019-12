AIDungeon2 trafia na iOS-a i Androida

Na początku grudnia w sieci zrobiło się głośno o oprogramowaniu AIDungeon2, które wykorzystuje algorytm sztucznej inteligencji OpenAI GPT-2 wyszkolony do rozpoznawania i analizowania tekstu w celu prowadzenia przygód w grach RPG. Projekt spotkał się z tak dużym zainteresowaniem, że jego twórca postanowił wypuścić jego mobilną odsłonę. Teraz każdy może rozegrać przygodę ze sztuczną inteligencją w roli mistrza gry na swoim telefonie.

Oprogramowanie dostępne jest całkowicie za darmo na urządzenia z Androidem oraz iOS-em, a jego obsługa jest banalnie prosta. Po zalogowaniu się do sytemu trzeba jedynie wybrać typ świata, w którym chcemy rozegrać przygodę, swoją profesję oraz imię. Apka wygeneruje scenę początkową i w tym miejscu rozpocznie się rozgrywka. Aby popchnąć akcję do przodu, należy wpisać komendę w okienko dialogowe. Sztuczna inteligencja przeanalizuje ją i wystosuje odpowiedź. Warto zauważyć, że gracz nie jest ograniczony do żadnych z góry narzuconych poleceń. Powinien jedynie pilnować, żeby te zaczynały się od czasownika, a dialogi były ujęte w cudzysłów. Poza tym panuje pełna dowolność w prowadzeniu narracji.

Miałem okazję testować przez chwilę androidową wersję i muszę przyznać, że gra potrafi wciągnąć. O ile nie wystąpią żadne problem z połączeniem się do serwera sztucznej inteligencji, gdyż zainteresowanie grą jest tak duże, że system czasami nie jest w stanie poprawnie obsłużyć naszych poleceń i trzeba wpisać je ponownie, aby nawiązać połączenie z serwerem.

AIDungeon2

Twórca gry, Nick Walton, przyznał w wywiadzie z The Verge, że rzucił swoją dotychczasową pracę, aby poświęcić się wyłącznie rozwojowi tego projektu. W celu pozyskania środków na rozwój gry rozpoczął zbiórkę na Patreonie i już teraz zapewnił sobie 10 tysięcy dolarów wsparcia miesięcznie. Środki te posłużą m.in. na pokrycie kosztów utrzymania serwerów, które wraz ze wzrostem graczy będą sukcesywnie rosły – już po tygodniu od uruchomienia AIDungeon2 liczba rozegranych historii wzrosła do 70 tysięcy dziennie.

AIDungeon2 nie jest grą doskonałą, ale pokazuje potencjał, jaki drzemie w sztucznej inteligencji. Za kilka lat może okazać się, że podobne programy będą w stanie generować znacznie ciekawsze przygody niż mistrzowie gry z kilkunastoletnim doświadczeniem.