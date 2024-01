Akademia Pana Kleksa - rekord w box office. Tak dobrze nie było od czasów pandemii!

Fot. screen zwiastuna/YouTube

Akademia Pana Kleksa w reżyserii Macieja Kawulskiego biła rekordy frekwencji już w momencie pokazów przedpremierowych, które odbyły się jeszcze w 2023 roku. Już to dobrze zwiastowało premierze filmu, która oficjalnie i w szerokiej dystrybucji miała miejsce 5 stycznia 2024 roku w piątek. Od tamtego czasu pojawiły się pierwsze informacje odnośnie weekendowego box office w Polsce. Jak się okazuje, Akademia Pana Kleksa zaliczyła rekordowe otwarcie, najlepsze od 2020 roku. Produkcję opowiadającą o tytułowej Akademii oraz przygodach Ady Niezgódki obejrzało już 840 tysięcy widzów.

Akademia Pana Kleksa - opis fabuły

Akademia Pana Kleksa to uwspółcześniona wersja klasycznej bajki Brzechwy, przemawiająca swoją treścią i formą do najmłodszych, ale i wchodząca w dialog ze starszymi widzami, którzy wciąż pamiętają kultową ekranizację z lat 80. Film przedstawia historię pozornie zwykłej dziewczynki - Ady Niezgódki - która trafia do tytułowej Akademii, żeby poznać świat bajek, wyobraźni i kreatywności. Przy pomocy wybitnego i szalonego pedagoga profesora Ambrożego Kleksa rozwija swoje niesamowite umiejętności, a także wpada na ślad, który pomoże jej rozwikłać największą rodzinną tajemnicę…