W 2025 roku w kinach pojawi się nowa wersja Supermana z Davidem Corenswetem w roli głównej. Zanim jednak James Gunn wybrał aktora do tej ikonicznej roli, w sieci szeroko dyskutowana o tym, kto powinien być nowym Człowiekiem ze stali. Propozycji fanów i bukmacherów było wiele, ale postawiono ostatecznie na Corensweta. Nie był jednak jedynym kandydatem, który otarł się o dzierżenie peleryny Supermana.

Innym z nich był Jack Quaid, aktor znany z The Boys i głos animowanego Supermana w Moich przygodach z Supermanem. Sam podzielił się tą nowiną.

Aktor z The Boys ubiegał się o rolę nowego Supermana

Jack Quaid powiedział:

Nie udało mi się dotrzeć do dalszych etapów castingu. Nagrałem siebie, ale nie zaszło to za daleko i nie ma w tym nic złego. Nie mam z tym problemu, bo znam już trochę Davida Corensweta - w przeszłości razem nagraliśmy odcinek pilotażowy jednego serialu, który nigdzie nie trafił. Ale jest jedną z osób, na widok której od razu myślisz: "Jeśli kiedykolwiek będą potrzebowali nowego Supermana, to będzie to on. On po prostu nim jest!" Pamiętam, że trafiłem na nagrania z myślą o tym, że jestem głosem Supermana w kreskówce, ale najwidoczniej nie odpowiadałem im fizycznie, co jest zrozumiałe i w porządku.