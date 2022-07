Aktorzy zarabiają kosmiczne sumy za filmy i seriale. Tom Cruise poza konkurencją [RANKING]

fot. materiały prasowe

Ranking zarobków według źródeł Variety to coś, co pozwala przyjrzeć się kulisom branży filmowej i serialowej. Gaże aktorów oraz szczegóły kontraktów to nie jest coś, co zasadniczo jest publikowane otwarcie przez studia filmowe. Jednak dziennikarze prestiżowego portalu mają dobre źródła i pozwala zobaczyć ranking wskazujący na podział zarobków w branży, co samo w sobie staje się ekstremalnie interesujące.

Najlepiej zarabiający aktorzy filmowi

Cały ranking dotyczy filmów, które miały lub mają premierę w 2022 roku oraz innych nadchodzących tytułów, które dopiero będą nakręcone. Tutaj bezapelacyjnie i bezkonkurencyjnie rządzi Tom Cruise dzięki fenomenalnemu sukcesowi Top Gun: Maverick, który w box office osiągnął już 1,2 mld dolarów. Cruise i jego agenci z góry żądają mniejszej gaży, w tym przypadku 12 mln dolarów (w kwestii serii Mission: Impossible również jest to kwota w granicach 12-14 mln dolarów), bo w kontrakcie zawierają klauzulę procentu od wpływów ze sprzedaży biletów do amerykańskich kin. Według aktualnych szacunków dzięki sukcesowi filmu Top Guna 2 ostateczny zarobek Toma Cruise'a zamknie się minimalnie w kwocie 100 mln dolarów. Ma być to jednak kwota o wiele wyższa, bo do tego doliczony jest też procent ze sprzedaży wydań Blu-ray i praw do streamingu.

Tak o aktorze mówi jeden z producentów z branży, który chce pozostać anonimowy.

- Nigdy nie postawiłbym przeciwko Tomowi Cruise'owi. Większość aktorów nie jest warta tego, ile im się płaci, ale Cruise oraz pewnie Dwayne Johnson jak najbardziej zasługują na swoje gaże.

Variety wskazuje, że jednak umowa Cruise'a jest wyjątkiem, bo większość gwiazd życzy sobie odpowiednio dużych gaż z góry, bo jest to pewniejsza wypłata. Jeśli film nie osiągnie odpowiedniego pułapu w box office, te procenty ze sprzedaży biletów do kin nie trafiają do aktorów, więc pójście na to zawsze jest związane z ryzykiem.

Wspomniany Dwayne Johnson z uwagi na swój status supergwiazdy za rolę w Black Adam dostał z góry 22,5 mln dolarów. Jak wskazuje Variety jego zysk będzie o wiele większy, zwłaszcza, jeśli film okaże się sukcesem, bo jest on też producentem filmu i miał duży wpływ na jego powstanie.

W rankingu da się zauważyć ciekawy wyjątek, który może wskazywać, że wysokość gaży nie zawsze jest kluczowa dla aktorów. Chodzi o film Oppenheimer Christophera Nolana, którego gwiazdorska obsada jest prawdopodobnie największą w historii. Wiele tych gwiazd ma niewielkie role, ale jako że chcą bardzo pracować z Nolanem decydują się wziąć o wiele mniejsze pieniądze, niż mogliby normalnie za każdy inny projekt.

Ranking - gaże aktorów filmowych

26. Anya-Taylor Joy - Furiosa - 1,8 mln dolarów

Najlepiej zarabiający aktorzy serialowi

Zasada jest taka sama jak przy filmach. Mowa o produkcjach z 2022 roku, które miały premierę, będą mieć premierę lub są dopiero kręcone.

Dawno temu mówiło się o rekordach, gdy obsady Przyjaciół i Teorii Wielkiego Podrywu dostawały milion dolarów za odcinek. Okazuje się, że ta magiczna kwota nadal obowiązuje przy największych gwiazdach występujących w serialach. Kluczowi aktorzy dostają więc kwoty od 750 tys. do miliona dolarów (a nawet ponad miliona). Ci troszkę mniej ważni czy rozpoznawalni dostają kwotę w granicach 600-800 tys dolarów.

Gaże aktorów serialowych

Kolejność losowa. Podane kwoty są za odcinek.