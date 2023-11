Aktorzy Hollywood. Młode talenty vs. ikony kina - zestawienie przyszłości i przeszłości filmu

Reklama

Hollywood zawsze było areną rywalizacji pomiędzy pokoleniami aktorów. Z jednej strony młode talenty, którym wystarczy chwila, żeby rozkochać w sobie miliony widzów i zdobyć niewyobrażalną popularność. Błyskawicznie stają się kimś w rodzaju młodych bogów, ale zdarza się i tak, że sława przemija tak szybko, jak się pojawiła. Wystarczy kilka mniej udanych filmów, żeby gwiazda zaczęła blaknąć i zanikać. Z drugiej strony są ikony kina. Wielcy artyści, którzy przez dziesięciolecia szlifowali swoje umiejętności, zdobywali doświadczenie i przekraczali kolejne granice. Powoli, ale skrupulatnie zapisywali swoje dokonania w historii kinematografii. To właśnie twarze Hollywood - aktorzy, których pozornie dzieli wszystko, ale po pewnym czasie część młodych wykonawców wkracza na drogę prawdziwej sztuki i zyskuje miano ikon.

W pierwszej galerii znajdziecie listę najstarszych czynnych aktorów Hollywood. Artyści, którzy utrzymali się w biznesie rozrywkowym tak długo, że nikt przy zdrowych zmysłach nie zakwestionuje ich dokonań. Większość z nich zaczynała dzięki swojej urodzie jako bożyszcze tłumów. Z czasem udowodnili jednak swoją wartość artystyczną tworząc niezapomniane kreacje. Oto oni kiedyś i teraz. Zobaczcie jak zmieniali się ci wspaniali aktorzy.

Najstarsi aktorzy Hollywood, którzy wciąż są aktywni zawodowo

Meryl Streep (ur. 1949 rok)

Teraz pora na współczesnych, najmłodszych aktorów Hollywood. Obecnie niektórzy z nich to jeszcze dzieci. Pozostali to dwudziestoparolatki, które zagrały w ważnych filmach i serialach, zyskując wielką popularność. Ile karier będzie się wciąż owocnie rozwijać i zaprowadzi gwiazdy do panteonu ikon? Na pewno nie wszystkie. Z pewnością część niżej wymienionych nie będzie miała szans stać się kolejnym Alem Pacino, Meryl Streep czy Jane Fondą. Jednak kilku z nich z pewnością wywalczy sobie miejsce wśród największych artystów Hollywood. Jak myślicie, kto z niżej wymienionych przejdzie do historii kinematografii?

Najmłodsi aktorzy Hollywood, którzy są w drodze na szczyt

Thomas Brodie-Sangster (ur. 1990 rok)