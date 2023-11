Wielki ranking komedii z ostatnich 5 lat. Lista pełna paździerzy, ale na szczycie Wasze ulubione hity

fot. materiały promocyjne

Reklama

Poniższy ranking został stworzony przez serwis ranker i skupia komedie powstałe w ciągu ostatnich pięciu lat. Mamy tu więc najświeższe filmy, które dopiero co debiutowały w kinach i na platformach streamingowych. Jak ciężkim gatunkiem sztuki jest komedia zdają sobie sprawę chyba wszyscy. Dużo trudniej rozśmieszyć odbiorcę niż poruszyć jego emocje poprzez strach czy efektowną akcję. Dlatego też wśród komedii jest tak dużo nieudanych propozycji - po prostu poczucie humor nie zawsze trafia w cel. Z drugiej strony, dowcip to subiektywna kwestia, więc to co dla jednych jest porażką, innym może przypaść do gustu.

W poniższym rankingu znajdziecie nie tylko klasyczne komedie, ale też filmy będące fuzją gatunków, w których humor jest jednym z elementów składowych całości. Postmodernistyczne produkcje niełatwo zaszufladkować, więc twórcy rankingu uznali, że motywy komediowe wystarczą, żeby dany obraz zajął miejsce na liście. Zestawienie co poniektórych z Was może nieco zszokować. Zaskakująco wysoko znalazły się filmy, które w powszechnej opinii uznawane są za paździerze. Z drugiej strony, dobre komedie, z nieoczywistym humorem znajdują się dosyć nisko. No cóż, tak głosowali widzowie, więc mamy tutaj kwintesencję gustu szerokiej publiczności. Dajcie znać w komentarzach czy ich wybory pokrywają się z Waszymi! Przed Wami pierwsza część zestawienia, czyli miejsca od 100 do 41.

Wielki ranking komedii z ostatnich 5 lat - miejsca od 100 do 41

100. I szczęśliwie

Pierwsze zaskoczenia za nami. Red Rocket - obraz, który w powszechnej opinii jest jednym z najlepszych filmów ostatnich lat, znalazł się stosunkowo nisko. Lepsze miejsca zajęły produkcje bardzo często określane jako paździerze. Wystarczy wymienić to chociażby Tom i Jerry czy Thunder Force. Poniżej druga i finałowa część rankingu. Sprawdźcie jak prezentuje się komediowa ekstraklasa ostatni lat.

Wielki ranking komedii z ostatnich 5 lat - miejsca od 40 do 1