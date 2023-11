Superbohaterowie Marvela w stylu Halloween wg AI. Świetne, stylowe prace, których nie powstydziłby się Tim Burton

Henry Goldstein/Dalle 3

Halloween zainspirowało jednego z twórców, tworzących grafikę za pomocą sztucznej inteligencji, do wykreowania mrocznych wersji bohaterów Marvela. Fanom popkultury poniższe dzieła powinny się bardzo spodobać, bo przypominają one styl jednego z najznamienitszych reżyserów naszych czasów. Tima Burtona nie trzeba nikomu przedstawiać. Oprócz filmów takich jak Batman, Sok z żuka czy serialu Wednesday ma on na swoim koncie bardzo osobliwe animacje. Mowa tu o takich produkcjach jak: Gnijąca panna młoda i Frankenweenie - dziwacznych obrazach wykonanych metodą poklatkową, których ozdobą są czarny humor i piękni, w swojej brzydocie, bohaterowie. To właśnie do takiej estetyki nawiązują poniższe kreacje. Są one naprawdę dobre i oddają ducha twórczości Tima Burtona. Sam autor nie przepada jednak za sztuczną inteligencją. Ciekawe, jakby się odniósł do poniższych prac. Czy nadal byłby mocno krytyczny czy jednak dostrzegł by w nich hołd dla popkultury.

Superbohaterowie Marvela w stylu Halloween wg AI

Szkarłatna Wiedźma

Jeśli lubicie zabawy popkulturą przy pomocy dobrodziejstw sztucznej inteligencji, to na pewno spodobają Wam się również poniższe galerie.

Superbohaterowie Marvela w postapokaliptycznym świecie według AI

Loki

Steampunkowi bohaterowie Marvela według AI

Czarna Pantera

Superbohaterowie Marvela na barokowych obrazach według AI

Archangel

Superbohaterowie Marvela jako żołnierze I wojny światowej według AI