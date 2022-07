Zagraniczni aktorzy, którzy doskonale naśladują amerykański akcent. Te nazwiska was zaskoczą [GALERIA]

fot. materiały prasowe

Świat kina i telewizji jest zdominowany przez amerykańskie produkcje, co wcale nie oznacza, że grają w nich wyłącznie aktorzy i aktorki właśnie z tego kraju. Choć zagranicznych artystów powinien zdradzić obcy akcent to niektórzy tak dobrze go ukrywają, że często dużym zaskoczeniem jest informacja, że nie pochodzą z USA.

Sporządziliśmy zestawienie aktorów i aktorów, którzy najlepiej naśladowali amerykański akcent w filmach i serialach. Nie brakuje przedstawicieli państw takich jak Wielka Brytania, Australia czy Nowa Zelandia. Które nazwiska najbardziej zaskakują?

Zagraniczni aktorzy z amerykańskim akcentem