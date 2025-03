Oto kulisy brytyjskiego hitu Netflixa kręconego na jednym ujęciu. Imponująca praca z dronem!

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

Brytyjski miniserial zatytułowany Dojrzewanie ze Stephenem Grahamem, Erin Doherty i debiutującym w roli aktorskiej Owenem Cooperem stał się nieoczekiwanym hitem Netflixa. To historia o nastolatku oskarżonym o morderstwo koleżanki z klasy. Nie to jest jednak najciekawsze, a forma przedstawienia całej fabuły. Akcja jest bowiem kręcona jednym, stałym ujęciem przez wszystkie odcinki. Matthew Lewis, operator kamery, zdradził kilka ciekawostek z całego procesu kręcenia miniserialu:

Nie było żadnego łączenia ujęć ze sobą. Całość to jedno, długie ujęcie bez cięć.

Ta forma ma też znaczenie narracyjne. Ma wzmacniać poczucie niepokoju i napięcie.

Scenarzysta Jack Thorn musiał na bieżąco przepisywać i zmieniać niektóre ze scen przed kręceniem, ponieważ niemożliwe było wykonanie niektórych manewrów.

Konieczne było znalezienie odpowiedniego sprzętu. Osoby trzymające kamerę musiały to robić godzinami, więc znaleziono takie uchwyty, które nie były zbyt ciężkie.

Było kilka kosztownych czasowo wpadek pokroju nieumyślnego wejścia w ścianę, drżenia obrazu lub niewłaściwego ostrzenia.

Efekty specjalne zostały użyte tylko w jednej scenie, w której kamera przelatuje przez okno. Takie przejście było niemożliwe do wykonania w rzeczywistości.

Netflix opublikował też jedną ze scen, w której to kamera podrywa się do lotu. Okazuje się, że przyczepiono ją do drona. Twórcy zamierzali pozostawić ją w powietrzu, ale producenci zasugerowali powrót do postaci Stephena Grahama, co wymagało poświęcenia dodatkowego czasu. Efekt możecie sprawdzić poniżej.

