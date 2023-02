Aktorzy, którzy desperacko pragnęli roli, lecz jej nie dostali. Manipulacje, kłamstwa i... śmiertelna klątwa

fot. materiały prasowe

Praca aktora nie jest łatwa. Wymaga wielkiego zaangażowania i odpowiedniego warsztatu. Angaż filmowy to również skomplikowana sprawa, zwłaszcza gdy ubiegający się o rolę nie spełnia wymagań reżyserów castingu. Artyści w takich sytuacjach stają na głowie, by sprostać oczekiwaniom dyrektorów. Niestety prowadzi to często do niezręcznych momentów, a koniec końców rolę i tak zgarnia inna osoba.

Przedstawiamy galerię aktorów, którzy w swojej karierze silnie ubiegali się o posadę, ale ostatecznie jej nie otrzymali. Niektórzy z przywołanych artystów posunęli się o krok za daleko i przez lata musieli mierzyć się z publicznym upokorzeniem. Wiele zagrywek zostało uznanych przez opinię publiczną za desperackie próby otrzymania roli. Zdarzały się kłamstwa, manipulacje w mediach społecznościowych i specjalne telefony do producentów. Niemniej jednak niektóre metody aktorów na zdobycie roli były godne podziwu. Zwłaszcza te prowadzące do reżyserii własnych zwiastunów i klipów. W paru przypadkach zaangażowanie artysty zostało doprawdy niedocenione.

Sprawdźcie sami, którzy aktorzy starali się za wszelką cenę zdobyć rolę.

Aktorzy, którzy desperacko pragnęli roli