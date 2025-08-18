Reklama
PETA uderza w Mario Kart. Poszło o kolczyk w nosie

Organizacja PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) znów zwróciła się do branży gier wideo, tym razem kierując swój apel do giganta Nintendo. Mamy dla Was konkretne szczegóły zaistniałej kontrowersyjnej sytuacji.
Organizacja PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) znów zwróciła się do branży gier wideo, tym razem kierując swój apel do giganta Nintendo. Mamy dla Was konkretne szczegóły zaistniałej kontrowersyjnej sytuacji.
Michał Czubak
Michał Czubak
Tagi:  nintendo 
peta mario kart
Moo Moo Mario Kart Nintendo
Powód? Kontrowersyjny, zdaniem aktywistów, element wyglądu jednego z pojazdów w serii Mario Kart – kolczyk w nosie krowy Moo Moo. Jak poinformowano na oficjalnej stronie PETA, organizacja wystosowała formalny list do Shuntaro Furukawy, prezesa Nintendo.

Apel dotyczy konkretnie krowy Moo Moo (znanej też jako Cow racer), która jako zawodnik bierze udział w wyścigach w świecie Mario Kart World. PETA domaga się, aby w przyszłych odsłonach gry element ten – kolczyk przebijający przegrodę nosową zwierzęcia – został usunięty.

Organizacja podkreśla, że kolczyki w nosie (tzw. kółka) nie są ozdobą, ale narzędziem przemysłu mięsnego i mleczarskiego. Służą do "eksploatacji, kontroli, a nawet ciągnięcia zwierząt na śmierć". PETA zwraca uwagę na procedurę zakładania takich kolczyków – są one "w nieokrzesany sposób wbijane przez wrażliwą przegrodę nosową krów i byków", co może powodować "długotrwały ból i dyskomfort".  Zdaniem organizacji, obecność kolczyka w nosie wirtualnej krowy w grze, która ma charakter rozrywkowy i kolorowy, "prześlizguje się nad rzeczywistą przemocą i okrucieństwem wobec zwierząt". Utrwala to szkodliwe skojarzenia i normalizuje praktykę, która w realnym świecie wiąże się z cierpieniem.

Jak dotąd Nintendo nie zagregowało na apel PETA. Nie wiadomo, czy gigant branży gier rozważy wprowadzenie żądanej zmiany.

To nie pierwsza próba PETA wpływania na treści gier wideo. Organizacja ma na koncie podobne akcje. Niedawno PETA zaapelowała do twórców gry Palworld o stworzenie "przewodnika wegańskiego" dla graczy chcących uniknąć chwytania zwierząt. Seria Pokémonów była wielokrotnie komentowana przez PETA, która krytykowała koncept "łapania" i walki istot, porównując go do zniewolenia zwierząt.

Źródło: peta.org

