Pierwsze zdjęcia z 2. sezonu Fallouta! Witajcie w apokaliptycznym New Vegas

Fallout powróci z nowym sezonem jeszcze w grudniu 2025 roku. Premiera już bliżej niż dalej, dlatego Prime Video podzieliło się pierwszymi zdjęciami z nowej odsłony. Witajcie w gorącym i piaszczystym New Vegas!

Prime Video w końcu podzieliło się pierwszymi zdjęciami z 2. sezonu Fallouta. Nowa seria osadzona będzie w stanie Nevada i przedstawi New Vegas, czyli postapokaliptyczną wersję luksusowego miasta USA, którym rządzi niejaki Pan House. W 2. sezonie zobaczymy jeszcze więcej ekscytujących elementów tego świata, takich jak organizację Legion Cezara, bestie znane jako Szpony Śmierci czy kasyno The Tops. Powraca też trio znane z pierwszej serii, a nowe zdjęcia sugerują, że zobaczymy też Vegas sprzed wojny atomowej. Sprawdźcie sami!

Fallout: sezon 2

Fallout zadebiutował w kwietniu 2024 roku. Serial okazał się ogromnym hitem i Amazon szybko dał zielone światło na kontynuację. Studio do tego stopnia wierzy w ten projekt, że już jest planowany nie tylko drugi, ale również trzeci sezon. Sukces produkcji po raz kolejny udowodnił także, że adaptacje gier mają w sobie ogromny potencjał. Wcześniej widzowie pokochali chociażby The Last of Us.

