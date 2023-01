Ci aktorzy zarobiliby najwięcej, gdyby pracowali w swoim zawodzie. Oto wypłaty Hiddlestona, Portman i innych

materiały prasowe/YouTube

Jakie byłyby wypłaty aktorek, aktorów i innych znanych postaci życia publicznego, gdyby zamiast pojawiać się na wielkim czy małym ekranie przyszło im pracować w swoim zawodzie? Z pomocą w udzieleniu odpowiedzi na to pytanie przyszedł serwis Reboot Online; jego analitycy postanowili więc sprawdzić, którzy aktorzy zarabialiby w 2023 roku najwięcej pieniędzy, jeśli zamiast kariery filmowo-serialowej zdecydowaliby się oni wykorzystać swój dyplom ze studiów i starać się o pracę w obrębie powiązanej z nim branży.

Autorzy zestawienia najpierw wybrali aktorów, o których wykształceniu możemy znaleźć w sieci wyczerpujące informacje - ponieważ ranking ma charakter poglądowy, pod uwagę wzięto także celebrytów: muzyków, modelki czy nawet księcia Williama. Istotne jest to, że na listę nie trafili aktorzy i aktorki, którzy studiowali aktorstwo bądź kierunki powiązane. Każdej z osób przyporządkowano później potencjalny zawód, zestawiając go z roczną średnią zarobków na danym stanowisku i szacując jej zwiększenie w odwołaniu do możliwych lat doświadczenia. Na sam koniec analitycy pokazali, ile lat poszczególne osoby musiałyby pracować w wyuczonym zawodzie, aby dojść do obecnego poziomu wysokości majątku (jego wartość zaczerpnięto z serwisu Celebrity Net Worth).

W rankingu pojawiają się takie gwiazdy kina i telewizji jak Tom Hiddleston, Natalie Portman, Emma Watson, Gerard Butler czy Bradley Cooper. Każde z nich musiało jednak uznać wyższość aktorom znanym z seriali Community i Teoria wielkiego podrywu. Zobaczcie sami:

Aktorzy, którzy zarobiliby najwięcej, gdyby pracowali w swoim wyuczonym zawodzie

27. Tom Hiddleston – ukończony kierunek: filologia klasyczna, potencjalny zawód: archiwista; roczny zarobek w 2023 roku w potencjalnym zawodzie: 36445 USD; na łączną wartość swojego majątku musiałby w tym zawodzie pracować 1098 lat.