Alan Tudyk chwali Creature Commandos. "Mamy Frankensteina i jakąś panią z akwarium na głowie"

DCU Jamesa Gunna pełną parą wystartuje wraz z premierą Supermana, ale przedtem pojawi się jeszcze nowa, animowana produkcja spod jego ręki, czyli Creature Commandos. O serialu animowanym, który ma zrzeszyć różne dziwactwa wypowiedział się Alan Tudyk, który wcieli się w rolę Dr. Phosphorusa.

Alan Tudyk chwali Creature Commandos

Alan Tudyk pochwalił przede wszystkim scenariusz produkcji oraz jego autora, czyli Jamesa Gunna:

Jest bardzo dobry. To grupa złoczyńców, przy której się zastanawiasz, jakim cudem oni do siebie pasują. Kiedy Gunn poprosił mnie o dołączenie do obsady, to właśnie tak to widziałem. Mamy Frankensteina i jakąś panią z akwarium na głowie. I robota! I styl artystyczny dla każdej z tych postaci jest nieco inny, każdy ma własny. Nie mam pojęcia, jak to wszystko będzie do siebie pasować. Kiedy to czytałem, to była to jedna z najlepszych rzeczy, jakie czytałem od dawna. I było to poruszające. To jest coś, co James Gunn robi najlepiej. Nie mogę się doczekać, aż ludzie to zobaczą. Ja już część widziałem.

Creature Commandos - o serialu

W obsadzie głosowej Creature Commandos wystąpią: Sean Gunn jako Weasel, Frank Grillo jako Rick Flag Sr., Maria Bakalova jako Księżniczka Ilana Rostovic, Indira Varma jako Bride, Zoe Chao jako Nina Mazursky, Alan Tudyk jako Dr. Phosphorus, David Harbour (gwiazda Stranger Things) jako Eric Frankenstein, Sean Gunn jako G.I. Robot i Steve Agee ponownie jako John Economos.

Potwierdzono, że Creature Commandos zadebiutuje w platformie Max już w grudniu 2024 roku.