Alan Wake i Control mogą trafić na mały i wielki ekran. Remedy łączy siły z Annapurną

fot. Remedy Entertainment

Reklama

Remedy Entertainment zasłynęło przede wszystkim z dwóch growych marek, czyli Alana Wake'a oraz Control, które dzieją się w tym samym, dzielonym uniwersum. Twórcy wielokrotnie eksperymentowali z formatem live action, ponieważ takie wstawki pojawiały się w ich grach i pełniły istotne role. Teraz jednak Alan Wake i Control w pełni przejdą do świata aktorskiego. Nowe porozumienie między Remedy Entertainment a Annapurną ma poskutkować stworzeniem filmowych i serialowych projektów opartych na tych dwóch seriach gier. Co więcej, Annapurna ma pomóc w finansowaniu drugiej części Control.

Sposób, w jaki opowiadamy historię się zmienia. Dziś ludzie zakochują się w uniwersach i postaciach, a nie formatach. Jesteśmy bardzo podekscytowani, żeby przenieść ukochane, immersyjne historie Remedy do tego nowego medium. - mówi CEO Annapurny, Megan Ellison.

Alan Wake 2 - informacje

Alan Wake 2 to obecnie najszybciej sprzedająca się gra od Remedy Entertainment. To survivalowy horror, który opowiada o losach tytułowego bohatera, który ostatnie 13 lat spędził w zamknięciu w alternatywnej rzeczywistości. Gra została doceniona i nominowana w kategorii Gry Roku. Choć jej nie wygrała, to zdobyła wiele innych wyróżnień od krytyków i graczy.