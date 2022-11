Control 2 powstaje. Gra ominie poprzednią generację konsol

505 Games

Studio Remedy Entertainment potwierdziło prace nad Control 2. Gra znajduje się we wczesnej fazie produkcji, a więc na jej premierę będziemy musieli prawdopodobnie długo czekać. Studio zamierza wydać ją własnym sumptem na PC, natomiast na konsolach PS5 i Xbox Series X/S zostanie ona wydana przez 505 Games. Jednocześnie potwierdzono, że to jedyne platformy, na jakich dostępny będzie sequel produkcji z 2019 roku - kompletnie pominie on poprzednią generację.

Pierwsze wzmianki o kontynuacji udanej gry z 2019 roku pochodzą jeszcze z czerwca. Wówczas studio poinformowało, że ma w planach stworzenie przynajmniej dwóch produkcji w tym uniwersum. Jedną wstępnie ujawniono - to Project Condor, kooperacyjny spin-off PvE. Drugą natomiast poznaliśmy teraz.

Wraz z zapowiedzią gry ujawnioną pierwszą grafikę koncepcyjną nadchodzącego tytułu. Najprawdopodobniej przedstawia ona jeden z punktów kontrolnych znanych, które służą m.in. do szybkich podróży i ulepszania postaci.

Remedy