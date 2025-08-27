fot. Netflix

Alice in Borderland jest adaptacją mangi autorstwa Aso Haro. Dwa sezony zyskały dużą popularność na Netfliksie. W obu przypadkach trafiał do TOP10 nieanglojęzycznych seriali platformy. Docenili go również krytycy. W serwisie Rotten Tomatoes ma 86% "świeżości" (pozytywnych opinii) od recenzentów oraz 91% pozytywnych ocen od widzów. Teraz produkcja powraca z nową serią.

W 3. sezonie do swoich ról powrócili Kento Yamazaki (Arisu) i Tao Tsuchiya (Usagi), którzy w tajemniczych okolicznościach powracają do pogranicza, które wydaje się jeszcze bardziej niebezpieczne niż poprzednim razem. Główny bohater będzie walczyć z czasem, aby uratować Usagi.

W sieci pojawił się nowy zwiastun 3. sezonu Alice in Borderland, który będzie mieć premierę 25 września na Netflix.

Alice in Borderland - zwiastun z 3. sezonu

Alice in Borderland - zdjęcia z 3. sezonu

Alice in Borderland - fabuła 3. sezonu

W poprzednim sezonie Arisu (Kento Yamazaki) i Usagi (Tao Tsuchiya) przeszli wszystkie gry i wrócili do rzeczywistego świata. Wzięli też ślub i zaczęli wieść szczęśliwe życie. Wspomnienia o pograniczu zostały wymazane z ich pamięci, choć czasami przelotnie powracają do nich w snach i halucynacjach. Pewnego dnia Usagi niespodziewanie znika razem z badaczem życia po śmierci, Ryujim (Kento Kaku). W tym samym czasie Banda (Hayato Isomura) wręcza Arisu ostatnią kartę – Jokera.

Wkrótce rozpocznie się podróż po nieznanych terytoriach, podczas której drogę będzie wyznaczać tajemnicza karta Jokera.

W obsadzie są także Ayaka Miyoshi, Katsuya Maiguma, Koji Ohkura, Risa Sudou, Hiroyuki Ikeuchi, Tina Tamashiro, Kotaro Daigo, Hyunri, Sakura Kiryu, Yugo Mikawa, Joey Iwanaga, Akana Ikeda.