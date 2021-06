Alien - najniebezpieczniejszy Obcy ujawnia pełną formę. Co o nim wiemy?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Mico Suayan/Marvel

Na amerykańskim rynku zadebiutował zeszyt Alien #4 ze scenariuszem Phillipa Kennedy'ego Johnsona. To w tej odsłonie serii swoją ostateczną formę zademonstrował uznawany za najgroźniejszego i najbrutalniejszego z Obcych, Alfa. Poznaliśmy również kilka nowych szczegółów związanych z tą wersją ksenomorfa.

Protagonista Gabriel Cruz i jego pomocnicy odnaleźli na należącej do Weyland-Yutani stacji Epsilon kokony, w których znajdowali się pracownicy firmy i syn Cruza, Danny (ten ostatni był zespolony z twarzołapem). Próba ich wyswobodzenia doprowadziła jednak do wyjścia ksenomorfów z ukrycia - w trakcie ucieczki korytarzami stacji bohaterowie koniec końców natrafili na Alfę.

Wiele informacji na temat tego stworzenia owianych jest tajemnicą. Wiemy jednak, że powstając ze stosunkowo niewielkiego embrionu osiąga on gigantyczne jak na swoją rasę rozmiary i to w znacznie szybszym niż inne ksenomorfy tempie. Obcy został także określony mianem "broni biologicznej".

Wyglądem Alfa przypomina Królową Obcych, jednak posiada znacznie ostrzejsze rogi; wiele wskazuje na to, że jest tak samo inteligentny jak Królowa, przy czym jednocześnie zdecydowanie silniejszy - to prawdopodobnie dlatego w pierwszej kolejności, zamiast kontynuacji cyklu rozrodczego i ochrony swoich jaj, skupia się on na polowaniu. Nie możemy też wykluczyć, że Alfa działa w grupie, w której pomagają mu twarzołapy i inni członkowie jego rasy.

Tak prezentuje się nowy Obcy: