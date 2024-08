Alien vs. Predator od świetnych reżyserów? Fede Alvarez od Romulusa ma pomysł

Twentieth Century Fox Film Corporation

Fede Alvarez promuje obecnie swój film Obcy: Romulus. W jednym z wywiadów poruszył temat Alien vs. Predator, który go bardzo interesuje. Okazuje się, że reżyser ma na to pomysł, ale potrzebowałby wsparcia.

Nowy Alien vs. Predator?

Alvarez w nowej rozmowie stwierdził, że być może taki film musiałby nakręcić z Danem Trachtenbergiem, czyli byliby współreżyserami. Trachtenberg zebrał fantastyczne oceny za film Predator: Prey, który odniósł ogromny sukces i już pracuje nad kolejnymi dwiema historiami o predatorach.

- Może powinniśmy zrealizować to w stylu tego, jak Tarantino i Robert Rodriguez zrobili z Od zmierzchu do świtu. Ja wyreżyseruje jedną połowę, on drugą.

Na razie jest to luźny pomysł, który padł w wywiadzie. Nie wiadomo, czy ktoś z osób decyzyjnych wykładających pieniądze na produkcję byłby zainteresowanym wprowadzeniem go w życie. Reakcja fanów na słowach Alvareza jest bardzo pozytywna.

Przypomnijmy, że Obcy kontra Predator pojawił się na ekranach w 2004 roku. Zebrał 177,4 mln dolarów przy budżecie 70 mln dolarów. Według źródeł Deadline pierwsza część była bardzo zyskowna dla studia. Kontynuacja Obcy kontra Predator 2 miała premierę w 2007 roku, ale wynik był słabszy - 130,2 mln dolarów z całego świata.

Obcy: Romulus jest wyświetlany na ekranach kin.