UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Focus Entertainment

Reklama

Wygląda na to, że w niedalekiej przyszłości doczekamy się zapowiedzi Aliens: Fireteam Elite 2. Wzmianka o tej produkcji pojawiła się na stronie ESRB (Entertainment Software Rating Board), a niedługo później została usunięta. Druga część strzelanki nastawionej na kooperację otrzymała klasyfikację „Mature 17+” z uwagi na krew, brutalne sceny oraz wulgarny język. Obecność tytułu w bazie ESRB sugeruje nie tylko, że prace nad grą trwają, ale także, że jej oficjalna zapowiedź może być już blisko. Prawdopodobnym momentem ogłoszenia wydaje się gala The Game Awards w grudniu, choć na razie pozostaje to jedynie spekulacją.

Warto przypomnieć, że nie jest to pierwszy raz, gdy informacje o kontynuacji Aliens: Fireteam Elite trafiają do sieci. W lipcu 2024 roku wyciekły slajdy z prezentacji dotyczącej projektu o nazwie roboczej Project Macondo, pod którą kryła się właśnie druga część gry. Wynikało z nich, że w kontynuacji pojawi się kampania możliwa do rozegrania solo lub w trybie kooperacyjnym, a także tryb Annihilation, czyli zmagania z falami przeciwników. Twórcy mają również zaoferować nowych bohaterów, bronie oraz typy wrogów.

Aliens Fireteam Elite 2 powstanie? Szczegóły wyciekły do sieci