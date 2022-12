Alita: Battle Angel - powstanie kontynuacja? James Cameron i Robert Rodriguez złożyli sobie przysięgę

materiały prasowe

W 2019 roku film Alita: Battle Angel trafił do kin, osiągając zadowalający wynik w światowym box office. Produkcja, która powstała na podstawie mangi Gunnm autorstwa Yukito Kishiro, zarobiła na całym świecie ponad 400 mln dolarów, a do tego została dobrze przyjęta przez krytyków i widzów. Mimo tego do tej pory nie ogłoszono powstania sequela, choć według niektórych doniesień jest szansa, że powstanie kontynuacja w formie serialu dla Disney+.

Przypomnijmy, że początkowo to James Cameron miał reżyserować film, ale po latach prób ekranizacji oraz poświęceniu się w pełni kręceniu nowych części Avatara, oddał go w ręce Roberta Rodrigueza. Ostatecznie reżyser Titanica pełnił funkcję producenta w Alicie: Battle Angel.

Obaj twórcy w ostatnim czasie mieli okazję porozmawiać w programie pt. Directors on Directors od Variety. W pewnym momencie Cameron zaproponował Rodriguezowi, żeby zrobić wspólnie kolejną część Ality. Zgodził się, a następnie reżyserzy złożyli sobie wirtualną przysięgę krwi. Zobaczcie poniżej.

https://twitter.com/Variety/status/1603102774522159104

Wszystko to działo się w miłej atmosferze wypełnionej śmiechem, ale może to być też początek nowej współpracy. Jak widać obaj są chętni do stworzenia kontynuacji, co może pomóc w przekonaniu do tego pomysłu Disneya (20th Century Studios, które było odpowiedzialne za produkcję jest jego częścią). Miejmy nadzieję, że potrwa to krócej niż poprzednim razem, ponieważ od momentu ogłoszenia powstania Ality: Battle Angel do jej premiery minęło około 16 lat.

