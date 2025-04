Znamy datę premiery i ceny topowych smartfonów Motorola!

fot. Motorola

Motorola nie zwalnia tempa i wiosną 2025 roku prezentuje kolejną generację swoich flagowych smartfonów – składane razr 60 ultra i razr 60 oraz smukłe edge 60 pro i edge 60. Telefony nie tylko zachwycają designem, ale też wyznaczają nowe standardy w dziedzinie sztucznej inteligencji, fotografii i trwałości.

Motorola razr 60 ultra i razr 60 – nowa era wzornictwa

Nowe modele ze stylowej serii razr to najbardziej wyrafinowane i stylowe „klapki” w historii składanych smartfonów Motoroli. Razr 60 ultra wyróżnia się nie tylko największym w klasie aż 4-calowym zewnętrznym ekranem pOLED, ale także unikatowym wykończeniem – do wyboru mamy naturalne drewno z certyfikatem FSC, włoską Alcantarę lub materiały inspirowane skórą, zestawione ze specjalnie dobranymi czterema modnymi kolorami Pantone. Z kolei razr 60 ma nieco mniejszy ekran zewnętrzny o przekątnej 3,5 cala i trzy rodzaje wykończenia inspirowane skórą, nylonem lub acetatem w trzech kolorach. W obu modelach wzmocniony tytanem zawias zapewnia trwałość o 35% wyższą niż w poprzedniej generacji razr, a certyfikat IP48 gwarantuje odporność na wodę i kurz.

fot. Motorola

Po rozłożeniu w pełnej krasie mogą zaprezentować się ekrany nowych smartfonów: 7-calowy wyświetlacz AMOLED Super HD 165 Hz w razr 60 ultra i 6,9-calowy FHD+ 120 Hz w razr 60. Oba z rekordową jasnością i certyfikatem Pantone Validated gwarantującym wierność kolorów. Aparaty? W razr 60 ultra znajdziemy podwójny moduł 50 Mpx ze stabilizacją obrazu i ultraszerokokątnym obiektywem oraz 50 Mpx do selfie, a w razr 60 – 50 Mpx z OIS plus ultraszerokokątne 13 Mpx oraz 32 Mpx do selfie. System fotograficzny wspierany przez moto ai automatycznie dopasowuje parametry zdjęć, rozpoznaje sceny i preferencje użytkownika, a funkcje Signature Style czy Zdjęcie grupowe pozwalają bez wysiłku uzyskać profesjonalne efekty.

fot. Motorola

Sercem razr 60 ultra jest procesor Snapdragon 8s Gen 3 Elite i aż 16 GB RAM, a w razr 60 siedzi MediaTek Dimensity 7400X i 8 GB RAM. Oba modele oferują szybkie ładowanie TurboPower, pojemne baterie (4700 mAh w ultra, 4500 mAh w razr 60) oraz ładowanie bezprzewodowe. System Android 15 z nakładką Hello UI i cztery lata wsparcia bezpieczeństwa to gwarancja długowieczności nowego smartfona.

Motorola edge 60 pro i edge 60 – zakrzywione ekrany i AI na co dzień

Seria edge 60 to propozycja dla tych, którzy cenią sobie elegancję i funkcjonalność. Zakrzywione na wszystkich krawędziach ekrany pOLED 6,67” SuperHD (1220p) z jasnością do 4500 nitów i odświeżaniem 120 Hz zapewniają kinowe wrażenia. Obudowy w kolorach Pantone wykonane z materiałów inspirowanych skórą, nylonem czy płótnem są nie tylko piękne, ale i wytrzymałe – spełniają normy MIL-STD-810H oraz IP68/IP69.

fot. Motorola

Aparaty (50 Mpx + 50 Mpx + 10 Mpx) z matrycą Sony LYTIA 700C, ultraszerokim kątem i teleobiektywem pozwalają na robienie zdjęć w każdych warunkach, a funkcje AI, takie jak Signature Style, Zdjęcie grupowe czy automatyczna optymalizacja obrazu, sprawiają, że nawet amatorzy mogą poczuć się jak profesjonaliści.

fot. Motorola

Smartfon edge 60 pro napędza chipset MediaTek Dimensity 8350 Extreme i bateria 6000 mAh z szybkim ładowaniem 90 W, a edge 60 – Mediatek Dimensity 7300 z baterią 5200 mAh i ładowaniem 68 W. Oba modele startują z Androidem 15 i mają zapewnione trzy kolejne aktualizacje systemu oraz cztery lata łatek bezpieczeństwa.

fot. Motorola

Nowe akcesoria: moto watch fit i moto buds loop

Uzupełnieniem oferty smartfonów są nowe akcesoria z linii moto things. Słuchawki moto buds loop to pierwszy w historii marki model douszny o otwartej konstrukcji stworzony we współpracy z firmą Bose. Wyposażone w 12-milimetrowe przetworniki i technologię dźwięku przestrzennego, zapewniają wysoką jakość dźwięku i wygodę noszenia. Słuchawki oferują do 8 godzin pracy na jednym ładowaniu (do 37 godzin z etui).

fot. Motorola

Dla miłośników luksusu przygotowano wersję w kolorze French Oak z palety Pantone, ozdobioną kryształami Swarovski – to pierwsza współpraca Motoroli z tą prestiżową marką. Standardowa wersja dostępna będzie w kolorze Trekking Green.

Zegarek moto watch fit wyróżnia się ultrasmukłą aluminiową kopertą i ekranem OLED 1,9" chronionym szkłem Corning Gorilla Glass 3. Oferuje ponad 100 trybów sportowych, monitorowanie tętna, liczenie kalorii i wbudowany GPS. Bateria zapewnia do 16 dni pracy na jednym ładowaniu.

fot. Motorola

Dostępność i ceny nowych urządzeń Motorola

Nowe smartfony trafią do sprzedaży w Polsce już 8 maja w następujących cenach:

Motorola razr 60 ultra (16 GB/512 GB): 5699 zł

Motorola razr 60 (8 GB/256 GB): 3299 zł

Motorola edge 60 pro (12 GB/512 GB): 2499 zł

Motorola edge 60 (12 GB/256 GB): 1799 zł

Motorola edge 60 (12 GB/512 GB): 1999 zł

Akcesoria będą dostępne w drugiej połowie bieżącego roku:

Moto buds loop (wersja standardowa): 499 zł

Moto buds loop (wersja z kryształami Swarovski): 1199 zł

Moto watch fit: 349 zł

Sztuczna inteligencja moto ai – osobisty asystent nowej generacji

Nowe smartfony razr i edge to nie tylko sprzęt, ale przede wszystkim ekosystem inteligentnych funkcji moto ai. Asystent ten nie tylko podsumuje powiadomienia (Catch me up), przepisze rozmowy (Pay attention) czy zapamięta ważne informacje (Remember this), ale także zarekomenduje kolejne kroki na podstawie tego, co widzisz na ekranie (Next Move), stworzy playlistę do kolacji (Playlist Studio) czy wygeneruje naklejki i tapety (Image Studio).

Moto ai jest zintegrowane z usługami Google Gemini, Perplexity, Microsoft Copilot i Meta Llama, a w razr 60 ultra można z niego korzystać bezdotykowo dzięki funkcji Look & Talk. Dodatkowo, dedykowany klawisz moto ai pozwala błyskawicznie uruchomić asystenta, a funkcja Smart Connect łączy smartfona z innymi urządzeniami Lenovo i Motoroli.

Showroom Lenovo i Motorola – nowa przestrzeń dla fanów technologii w Warszawie

Na koniec warto wspomnieć o wyjątkowym miejscu dla fanów nowych technologii: w samym sercu Warszawy, w historycznym wieżowcu Prudential, Lenovo i Motorola otworzyły pierwszy w Polsce, a drugi w Europie showroom.

fot. Motorola

To miejsce, gdzie można będzie nie tylko zobaczyć i przetestować najnowsze smartfony razr i edge, laptopy, tablety czy akcesoria, ale także wziąć udział w warsztatach, spotkaniach i wydarzeniach edukacyjnych poświęconych nowym technologiom i sztucznej inteligencji. Przestrzeń o powierzchni 200 m² łączy strefy dla graczy, biznesu i relaksu, a eksperci marek służą pomocą na miejscu.

Matt Dobrodziej, SVP & EMEA President Lenovo, podkreśla:

To nasz pierwszy flagowy showroom w Polsce – naprawdę inspirująca przestrzeń, w której klienci mogą zapoznać się z najnowszą technologią i zobaczyć na własne oczy, jak może ona poprawić ich życie.