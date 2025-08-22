placeholder
Reklama
placeholder

Allegro z akcją dla graczy League of Legends i nie tylko. Graj w gry, wykonuj wyzwania i zdobywaj nagrody

"Jak grasz, to gamEXP z Allegro" to kolejna po "Nocnych Premierach" akcja dla graczy. Tym razem przygotowano wyzwania w grach Riot Games, a za ich ukończenie mozna zdobyć nagrody.
Reklama
placeholder
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  Allegro 
League of Legends gamexp
Allegro GamEXP fot. Allegro
Reklama

Firmy Allegro i InStreamly przygotowały akcję „Jak grasz, to gamEXP z Allegro” skierowaną do graczy z Polski. Uczestnicy mogą podejmować wyzwania w grach Riot Games – League of Legends, Teamfight Tactics oraz Valorant – i zdobywać kody na zakupy w Allegro za ich ukończenie. Na początek przygotowano również specjalne wyzwanie, w ramach którego można otrzymać miesięczny dostęp do Allegro Smart.

Do udziału w akcji wymagana jest aplikacja gameEXP (z Overwolf), która zbiera statystyki i na bieżąco informuje o postępach. Za realizację wyzwań przyznawane są kody, które następnie można wymienić na określoną liczbę Smart! Monet. W wyzwaniach można brać udział wielokrotnie, jednak jeden użytkownik może zdobyć maksymalnie 200 Monet w trakcie całej akcji.

Przygotowano też coś dla osób, które nie grają w wymienione tytuły. Nagrody można zdobywać również za oglądanie transmisji wybranych twórców w serwisie Twitch. Ich listę znajdziecie na oficjalnej stronie akcji.

Akcja potrwa od 18 sierpnia do 15 września 2025 roku.

Źródło: informacja prasowa

Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  Allegro 
League of Legends gamexp
Reklama
placeholder
Powiązane gry

Najnowsze

1 Together
-

Together już w kinach. Jeden z najlepszych horrorów roku!

2 Zdjęcie z filmu Wicked of Oz
-

Oto slasher zainspirowany Czarnoksiężnikiem z krainy Oz. W opisy bohaterów trudno uwierzyć

3 Uciekinier
-

Tom Cruise byłby dumny. Nowe zdjęcia z Uciekiniera i szalone popisy kaskaderskie Glena Powella

4 Pokemon Legends Z-A The Case of the Sweet Scent Incident
-

Pokémon Legends: Z-A prawie jak Resident Evil. Zobaczcie zwiastun w klimacie... horroru

5 Nicolas Cage
-

Nicolas Cage z nową, zaskakującą rolą. Może zagrać w kultowym serialu

6 Elden Ring: Tarnished Edition
-

Elden Ring na Nintendo Switch 2 z poważnymi problemami? Niepokojące doniesienia z targów Gamescom

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e161

Moda na sukces

s12e07

Okrutni jajcarze

s08e13

Ekipa z New Jersey

s58e22

s27e19

Big Brother (US)

s21e05

Misja Moda

s2025e165

Anderson Cooper 360

s2025e168

The Lead with Jake Tapper
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Pragnę tylko ciebie

21

sie

Film

Pragnę tylko ciebie
Jezioro trumien

22

sie

Książka

Jezioro trumien
Nasze królestwo

22

sie

Film

Nasze królestwo
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Kristen Wiig
Kristen Wiig

ur. 1973, kończy 52 lat

Ross Marquand
Ross Marquand

ur. 1981, kończy 44 lat

Jennifer Finnigan
Jennifer Finnigan

ur. 1979, kończy 46 lat

James Corden
James Corden

ur. 1978, kończy 47 lat

Barbara Kurdej-Szatan
Barbara Kurdej-Szatan

ur. 1985, kończy 40 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

3
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

4

Jest zwiastun filmu Friza i Wersow Miłość w czasach online

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 260-264. Co się wydarzy?

6

Przełom w sprawie śmierci Matthew Perry'ego. ‘Królowa ket*miny’ przyzna się do zarzutów

7

Klan powraca z nowym sezonem. Kiedy nowe odcinki?

8

Tragedia w Sopocie. Transmisję przerwano, nie żyje Stanisław Soyka

9

Nie żyje Frank Caprio. Był znany jako 'najsympatyczniejszy sędzia na świecie'

10

Sopot 2025: artyści, prowadzący, rozpiska festiwalu Top of the top

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV