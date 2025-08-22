Allegro z akcją dla graczy League of Legends i nie tylko. Graj w gry, wykonuj wyzwania i zdobywaj nagrody

fot. Allegro

Firmy Allegro i InStreamly przygotowały akcję „Jak grasz, to gamEXP z Allegro” skierowaną do graczy z Polski. Uczestnicy mogą podejmować wyzwania w grach Riot Games – League of Legends, Teamfight Tactics oraz Valorant – i zdobywać kody na zakupy w Allegro za ich ukończenie. Na początek przygotowano również specjalne wyzwanie, w ramach którego można otrzymać miesięczny dostęp do Allegro Smart.

Do udziału w akcji wymagana jest aplikacja gameEXP (z Overwolf), która zbiera statystyki i na bieżąco informuje o postępach. Za realizację wyzwań przyznawane są kody, które następnie można wymienić na określoną liczbę Smart! Monet. W wyzwaniach można brać udział wielokrotnie, jednak jeden użytkownik może zdobyć maksymalnie 200 Monet w trakcie całej akcji.

Przygotowano też coś dla osób, które nie grają w wymienione tytuły. Nagrody można zdobywać również za oglądanie transmisji wybranych twórców w serwisie Twitch. Ich listę znajdziecie na oficjalnej stronie akcji.

Akcja potrwa od 18 sierpnia do 15 września 2025 roku.