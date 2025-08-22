Allegro z akcją dla graczy League of Legends i nie tylko. Graj w gry, wykonuj wyzwania i zdobywaj nagrody
"Jak grasz, to gamEXP z Allegro" to kolejna po "Nocnych Premierach" akcja dla graczy. Tym razem przygotowano wyzwania w grach Riot Games, a za ich ukończenie mozna zdobyć nagrody.
Firmy Allegro i InStreamly przygotowały akcję „Jak grasz, to gamEXP z Allegro” skierowaną do graczy z Polski. Uczestnicy mogą podejmować wyzwania w grach Riot Games – League of Legends, Teamfight Tactics oraz Valorant – i zdobywać kody na zakupy w Allegro za ich ukończenie. Na początek przygotowano również specjalne wyzwanie, w ramach którego można otrzymać miesięczny dostęp do Allegro Smart.
Do udziału w akcji wymagana jest aplikacja gameEXP (z Overwolf), która zbiera statystyki i na bieżąco informuje o postępach. Za realizację wyzwań przyznawane są kody, które następnie można wymienić na określoną liczbę Smart! Monet. W wyzwaniach można brać udział wielokrotnie, jednak jeden użytkownik może zdobyć maksymalnie 200 Monet w trakcie całej akcji.
Przygotowano też coś dla osób, które nie grają w wymienione tytuły. Nagrody można zdobywać również za oglądanie transmisji wybranych twórców w serwisie Twitch. Ich listę znajdziecie na oficjalnej stronie akcji.
Akcja potrwa od 18 sierpnia do 15 września 2025 roku.
Źródło: informacja prasowa
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
21
sie
Pragnę tylko ciebie
22
sie
Jezioro trumien
22
sie
Nasze królestwo
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1973, kończy 52 lat
ur. 1981, kończy 44 lat
ur. 1979, kończy 46 lat
ur. 1978, kończy 47 lat
ur. 1985, kończy 40 lat