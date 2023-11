Alone in the Dark - nowy zwiastun z rozgrywką. Przygoda, walka i horror

fot. materiały prasowe

W sieci pojawił się nowy zwiastun Alone in the Dark. Materiał zatytułowany jest "Looking for Jeremy" i przedstawia on nieedytowaną i niepublikowaną wcześniej rozgrywkę. W wideo zawarto zarówno scenkę przerywnikową prezentującą fragment śledztwa przeprowadzanego przez duet głównych bohaterów, jak i akcję. Edward Carnby i Emily Hartwood walczą z siłami zła korzystając z broni palnej i do walki wręcz.

Alone in the Dark - Looking for Jeremy (zwiastun)

Alone in the Dark tworzone jest przez szwedzkie studio Pieces Interactive. Gra miała trafić na sklepowe półki jeszcze w tym roku, ale jej premierę zdecydowano się przełożyć na 16 stycznia 2024 roku. To właśnie tego dnia tytuł ten trafi na PC oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X|S, gdzie dostępny będzie w polskiej wersji językowej (napisy).