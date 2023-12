Amazon i Tolkien Estate wygrali z autorem książek inspirowanymi Władcą Pierścieni. Pisarz zarzucił plagiat Pierścieniom Władzy

Amazon

W kwietniu bieżącego roku Demetrious Polychron oskarżył Amazon i Tolkien Estate o kradzież jego pomysłów przy produkcji Władcy Pierścieni: Pierścienie Władzy. Pisarz stworzył swoją własną serię The War of the Rings, która wyraźnie inspirowana jest dziełem J.R.R. Tolkiena. Autor wskazał na wiele podobieństw między jego dziełem a serialową ekranizacją, domagając się odszkodowania w wysokości 250 mln dolarów. Dwa miesiące później Polychron został pozwany przez Tolkien Trust, według których autor celowo napisał, opublikował i wprowadził na rynek książkę, która rażąco narusza prawa do kontynuacji trylogii Tolkiena. Sprawa znalazła już swój finał i sąd w Kalifornii orzekł na korzyść Amazona i spadkobierców Tolkiena.

Autor książek inspirowanych Władcą Pierścieni przegrał z Amazon i Tolkien Estate

Demetrious Polychron planował napisać siedem tomów swojej serii, którą rozpoczął od The Fellowship of the King wydaną we wrześniu 2022 roku. Kolejna zatytułowana The Two Trees już nie powstanie, gdyż amerykański sąd okręgowy nałożył nakaz uniemożliwiający pisarzowi kopiowanie, dystrybucję, sprzedaż, wykonywanie, wyświetlanie lub wykorzystywanie w inny sposób jego książek inspirowanych Władcą Pierścieni. Autor musi również zniszczyć wszystkie niesprzedane fizyczne kopie swojej powieści i usunąć pozycję z elektronicznych sklepów.

Kalifornijski sędzia wydał również nakaz zapłaty 134 637 dolarów przez Demetriousa Polychrona na pokrycie honorariów adwokackich zarówno na rzecz Amazona, jak i Tolkien Estate. Sędzia Steven V. Wilson wydając postanowienie, zwrócił uwagę na „fantastyczność” żądania pisarza dotyczących ochrony praw autorskich, biorąc pod uwagę, że jego książka w całości oparta jest na postaciach i świecie Władcy Pierścieni. Dodał, że jest to „nierozsądne” i „od początku frywolne” wymaganie pisarza.

Przedstawiciele Tolkien Estate dodali, że to ważny sukces dla całej firmy i ochrony praw do twórczości Tolkiena:

To ważny sukces Tolkien Estate, który nie pozwoli nieautoryzowanym autorom i wydawcom na zarabianie w ten sposób na ukochanych dziełach J.R.R. Tolkiena. Sprawa dotyczyła poważnego naruszenia praw autorskich do Władcy Pierścieni na zasadach komercyjnych, a Estate ma nadzieję, że przyznanie stałego nakazu sądowego i honorariów adwokackich wystarczy, aby odwieść innych, którzy mogą mieć podobne zamiary.