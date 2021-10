Amazon Prime debiutuje w Polsce - darmowa dostawa i subskrypcja Prime Video za 49 zł rocznie

Źródło: Amazon

Na oficjalny debiut polskiego Amazona czekaliśmy latami. I choć od dawna mogliśmy korzystać z polskojęzycznej odsłony Amazon.de, był to jedynie substytut regionalnej wersji usługi, która pojawiła się w naszym kraju dopiero na początku 2021 roku. Niestety, w polskim Amazonie brakowało jednej, dość istotnej funkcji – subskrypcji Prime, która właśnie zawitała do naszego kraju i może poważnie namieszać na rynku.

Na pierwszy rzut oka Amazon Prime przypomina usługę darmowej dostawy Allegro Smart! – za dostęp do obu zapłacimy 10,99 zł miesięcznie bądź 49 zł rocznie. Jednak w przypadku Amazon Prime usługodawca nie nałożył żadnych ograniczeń związanych z minimalną ceną zamówienia klasyfikującego się do darmowej dostawy. Wszystkie produkty oznaczone logo Prime korporacja dostarczy za darmo, niezależnie od tego, ile za nie zapłacimy. Wśród marek współpracujących z Amazonem w ramach programu Prime znajdziemy takie firmy jak Apple, Bose, HP, LEGO, Lenovo, Philips, Samsung, Trefl czy Zelmer.

Na tym jednak nie koniec, gdyż subskrybenci Amazon Prime otrzymają także dostęp do platformy filmowej Prime Video oraz darmowych gier oraz dodatków w ramach Prime Gaming. Tym samym w ramach jednego, ujednoliconego abonamentu będziemy mogli skorzystać zarówno z darmowej dostawy, jak i biblioteki produkcji oryginalnych Amazonu, wśród których znajdziemy takie programy i seriale jak Amerykańscy Bogowie, The Grand Tour, Władca Pierścieni czy Koło czasu.

Nowi klienci mogą za darmo przetestować usługę Amazon Prime przez pierwsze 30 dni. Po upływie okresu promocyjnego, jeśli zechcą dalej korzystać z jej możliwości, muszą wybrać preferowaną metodę rozliczenia, w cyklu rocznym bądź miesięcznym.

Niezmiernie cieszymy się, że od dziś klienci w Polsce będą mogli dołączyć do ponad 200 milionów członków Amazon Prime na całym świecie, którzy już korzystają z jego zalet. Wprowadzając Amazon Prime do Polski chcemy ułatwić życie klientom, oferując im szybką i darmową dostawę milionów produktów oraz szeroki wybór filmów i seriali dostępnych do obejrzenia w każdej chwili i z dowolnego urządzenia – nie wspominając o fantastycznych okazjach cenowych - powiedział Jamil Ghani, wiceprezes Amazon Prime.

Pełnoprawna odsłona platformy Amazon zadebiutowała w Polsce w marcu 2021 roku. Warto zauważyć, że aktualni subskrybenci Prime Video po upływie aktualnego okresu rozliczeniowego zostaną automatycznie przypisani do subskrypcji Amazon Prime. W każdym momencie mogą także zrezygnować z aktualnej subskrypcji, aby przełączyć się na roczny, bardziej opłacalny cykl rozliczeniowy.