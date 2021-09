Amazon Prime Video - nowości na październik 2021. Lista tytułów

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video przygotował dla widzów nowości, które będą dostępne na platformie w październiku 2021 roku. Tym razem możemy spodziewać się czterech pozycji, które umilą widzom chłodniejsze wieczory. Jakie premiery zobaczymy w ofercie?

8 października zadebiutuje Justin Bieber: Our World. Będzie to dokument pokazujący przygotowania popularnego muzyka do koncertu T-Mobile Presents New Year’s Eve Live with Justin Bieber. Zobaczymy jego przygotowania, próby i radzenie sobie z zasadami bezpieczeństwa wymuszonymi pandemią koronawirusa.

W październiku zadebiutuje Welcome To The Blumhouse. Pierwszego dnia tego miesiąca widzowie zobaczą premierę Bingo Hell and Black as Night, thriller odcinkowy wyprodukowany przez Blumhouse Television i Amazon Studios. 8 października pojawi się odcinek zatytułowany Madres.

15 października widzowie otrzymają serial Koszmar minionego lata. Nowa wersja wydarzeń z filmu o tym samym tytule. Zobaczymy, jak wygląda współczesna wizja na znane wydarzenia ze slashera z 1997 roku. Oczywiście w grę będą wchodzić media społecznościowe, ale według prasowych informacji historia ma mieć te same podstawy fabularne, co oryginał.

Pod koniec miesąca, a więc 29 października zadebiutuje Maradona: Blessed Dream. Będzie to serial biograficzny o legendzie futbolu. W obsadzie między innymi Nazareno Casero, Laura Esquivel, Rita Cortese, Nicolás Goldschmidt, Juan Palomino i Julieta Cardinali.