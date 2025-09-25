placeholder
Amazon zapłaci 2,5 miliarda dolarów w ramach kary. Powodem subskrypcja Prime Video

Amazon został zobowiązany aby zapłacić olbrzymią sumę za nielegalne praktyki związane z subskrypcją Prime Video. Korporacja musi zapłacić miliard dolarów kary i 1.5 miliarda odszkodowań dla klientów.
Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  amazon 
Prime video FTC pozew
Prime Video fot. materiały prasowe
Amazon zapłaci 2,5 miliarda dolarów w ramach ugody zaproponowanej przez Federalną Komisję Handlu (FTC), aby rozstrzygnąć zarzuty, że gigantyczna korporacja zapisywała miliony konsumentów do subskrypcji Prime bez ich zgody — oraz celowo utrudniała im jej anulowanie.

Zgodnie z decyzją Amazon będzie zobowiązany do zapłacenia 1 miliarda dolarów kary cywilnej, a także do wypłacenia 1,5 miliarda dolarów odszkodowań klientom „poszkodowanym przez wprowadzające w błąd praktyki związane z rejestracją do Prime”. Firma musi również zakończyć „nielegalne praktyki rejestracyjne i anulacyjne” dotyczące platformy.

Szacuje się, że problem dotknął 35 milionów konsumentów, którzy zostali zapisani do Prime wbrew swojej woli lub mieli utrudnione anulowanie subskrypcji. FTC podała, że kwota 1,5 miliarda dolarów to drugie co do wielkości odszkodowanie w historii działań agencji.

O co chodziło w pozwie przeciwko Amazonowi?

FTC w pozwie złożonym w 2023 roku zarzuciła Amazonowi i kilku jego menedżerom, że świadomie wprowadzali miliony konsumentów w błąd, zapisując ich do Prime z naruszeniem ustawy FTC Act oraz Restore Online Shoppers’ Confidence Act (ROSCA). Według agencji Amazon projektował mylące i zwodnicze interfejsy użytkownika, które sprawiały, że klienci zapisywali się do Prime bez swojej wiedzy. Stworzono też „skomplikowany i utrudniony proces anulowania subskrypcji”, którego celem było zniechęcenie konsumentów do rezygnacji z Prime.

Dokumenty Amazona ujawnione przed procesem ławniczym pokazały, że kierownictwo i pracownicy świadomie omawiali te nielegalne praktyki. Padały komentarze w stylu: „napędzanie subskrypcji to trochę szemrany biznes” czy że wciąganie klientów w niechciane subskrypcje to „niewypowiedziany rak”.

Na mocy ugody Amazon musi zmienić proces zapisu i rezygnacji z Prime, m.in. dodać „wyraźny i widoczny przycisk umożliwiający rezygnację z Prime”. Firma nie może już stosować przycisków typu: „Nie, nie chcę darmowej dostawy”.

Amazon musi też jasno ujawniać wszystkie istotne warunki subskrypcji w momencie zapisu: koszt, datę i częstotliwość obciążeń, automatyczne odnowienie oraz procedury anulowania. FTC wymaga również, aby anulowanie było równie proste jak rejestracja. Firma ma ponadto zatrudnić niezależnego zewnętrznego nadzorcę, który będzie monitorował proces zwrotów dla konsumentów. 

Źródło: variety.com

Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  amazon 
Prime video FTC pozew
Co o tym sądzisz?
