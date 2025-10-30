Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Amazon kasuje gry. MMORPG w świecie Władcy Pierścieni trafiło do kosza

Amazon miał anulować projekt MMORPG osadzony w świecie Władcy Pierścieni, nad którym pracował od 2023 roku. Decyzja ta jest bezpośrednim skutkiem szeroko zakrojonych zwolnień i restrukturyzacji w Amazon Game Studios.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Michał Czubak
Michał Czubak
Tagi:  amazon 
lord of the rings plotka MMORPG władca pierścieni
Władca Pierścieni - MMORPG od twórców New World fot. Amazon Games
Reklama

Serwis Bloomberg ujawnił, że pod koniec października 2025 roku Amazon ogłosił masowe zwolnienia – pracę straciło aż 14 000 osób z różnych działów firmy, w tym wielu członków zespołu odpowiedzialnego za gry wideo. Jak wynika z wypowiedzi byłych pracowników oraz oficjalnych komunikatów, decyzja ta bezpośrednio wpłynęła na zakończenie prac nad grą MMORPG osadzoną w uniwersum Władcy Pierścieni, tworzoną we współpracy z właścicielem praw do marki, firmą Embracer Group.

Równocześnie z anulowaniem projektu w świecie Lord of the Rings Amazon wstrzymał dalszy rozwój innych dużych gier MMO, w tym New World, choć zapowiedziano utrzymanie serwerów tej produkcji do 2026 roku.

MMORPG w świecie Władcy Pierścieni było już drugim podejściem Amazonu do tej marki. Poprzedni projekt upadł z powodu problemów z partnerem technologicznym, tym razem jednak to sam Amazon zdecydował się „wyciągnąć wtyczkę”.

Źródło: news.instant-gaming.com

Michał Czubak
Michał Czubak
Tagi:  amazon 
lord of the rings plotka MMORPG władca pierścieni
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane treści
Prime Video
-

Amazon zapłaci 2,5 miliarda dolarów w ramach ugody. Powodem subskrypcja Prime Video

Amazon został zobowiązany aby zapłacić olbrzymią sumę za nielegalne praktyki związane z subskrypc...

The Lord of the Rings: Return to Moria
-

The Lord of the Rings: Return to Moria już wkrótce na kolejnych platformach. Data premiery ujawniona

Jeszcze w tym miesiącu The Lord of the Rings: Return to Moria pojawi się na konsolach Microsoftu...

Powiązane gry

Najnowsze

1 Spartacus: House of Ashur
-

Zwiastun nowego Spartakusa tylko dla dorosłych. Zobacz bez cenzury!

2 Super Mario Bros. Film
-
Plotka

Powstanie kinowe uniwersum... Nintendo? Franczyza obejmie nie tylko Mario

3 Śleboda
-

Będzie kontynuacja Ślebody. SkyShowtime zapowiada nowy polski serial oryginalny

4 Samsung The Premiere 5
-

Projektor Samsung The Premiere 5 wjeżdża do Polski

5 Szczury: Opowieść ze świata Wiedźmina - oficjalny kadr z filmu
-

Nowy film obok 4. sezonu Wiedźmina - w jakiej kolejności oglądać?

6 RANKING: Filmy, które otrzymały 13 nominacji do Oscara. Każdy z nich był o krok od rekordu
-

RANKING: Filmy, które otrzymały 13 nominacji do Oscara. Każdy z nich był o krok od rekordu

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s14e05

Chicago Fire

s27e07

Miasteczko South Park

s11e05

Chicago Med

s13e05

Chicago PD

s04e04

Wiedźmin

s04e08

Wiedźmin

s04e02

Wiedźmin

s04e05

Wiedźmin
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Asteriks w Luzytanii

27

paź

Książka

Asteriks w Luzytanii
Boorman i diabeł

27

paź

Film

Boorman i diabeł
Troma's War

27

paź

Film

Troma's War
Jajo anioła

27

paź

Film

Jajo anioła
Wreckreation

28

paź

Gra

Wreckreation
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Clémence Poésy
Clémence Poésy

ur. 1982, kończy 43 lat

Fiona Dourif
Fiona Dourif

ur. 1981, kończy 44 lat

Maria Thayer
Maria Thayer

ur. 1975, kończy 50 lat

Nia Long
Nia Long

ur. 1970, kończy 55 lat

Michael Beach
Michael Beach

ur. 1963, kończy 62 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3
-

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

4

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 729-733. Co się wydarzy?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 314-318. Co się wydarzy?

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV