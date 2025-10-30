Amazon kasuje gry. MMORPG w świecie Władcy Pierścieni trafiło do kosza

fot. Amazon Games

Serwis Bloomberg ujawnił, że pod koniec października 2025 roku Amazon ogłosił masowe zwolnienia – pracę straciło aż 14 000 osób z różnych działów firmy, w tym wielu członków zespołu odpowiedzialnego za gry wideo. Jak wynika z wypowiedzi byłych pracowników oraz oficjalnych komunikatów, decyzja ta bezpośrednio wpłynęła na zakończenie prac nad grą MMORPG osadzoną w uniwersum Władcy Pierścieni, tworzoną we współpracy z właścicielem praw do marki, firmą Embracer Group.

Równocześnie z anulowaniem projektu w świecie Lord of the Rings Amazon wstrzymał dalszy rozwój innych dużych gier MMO, w tym New World, choć zapowiedziano utrzymanie serwerów tej produkcji do 2026 roku.

MMORPG w świecie Władcy Pierścieni było już drugim podejściem Amazonu do tej marki. Poprzedni projekt upadł z powodu problemów z partnerem technologicznym, tym razem jednak to sam Amazon zdecydował się „wyciągnąć wtyczkę”.