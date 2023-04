Amazon Prime Video - nowości na kwiecień 2023. Lista tytułów

Fot. Amazon Prime Video

Amazon Prime Video zdradziło, co trafi na platformę streamingową w kwietniu 2023 roku. Jakich nowości możecie oczekiwać? W serwisie pojawi się między innymi ostatni sezon Wspaniałej pani Maisel, w którym główna bohaterka spróbuje odbudować swoją karierę i ostatecznie odnieść sukces. Poza tym zadebiutuje Dead Ringers, czyli serialowy remake klasycznego thrillera psychologicznego w reżyserii Davida Cronenberga z 1988 roku. A to nie wszystko. Zobaczcie szczegółową listę poniżej.

Amazon Prime Video - premiery na kwiecień 2023

Wspaniała pani Maisel – sezon 5 – premiera 14 kwietnia

Po spaleniu mostów i odwołaniu występów w czwartym sezonie serialu Midge Maisel próbowała odbudować swoją karierę i reputację. Dzięki pojawieniu się w uznanym „Gordon Ford Show” Midge jest gotowa iść do przodu i walczyć o pozycję na scenie – w końcu nie ma już nic do stracenia. W piątym i ostatnim sezonie Midge będzie o krok od osiągnięcia wymarzonego sukcesu tylko po to, by odkryć, iż niekoniecznie jest to tym, czego oczekiwała.

Salade Grecque – sezon 1 – premiera 14 kwietnia

Gdy umiera ich dziadek rodzeństwo – 26 letni Tom i 22 letnia Mia – dziedziczą budynek w Atenach. Choć Tom pracuje w start-upie w Nowym Jorku, to porzuca pracę, by przeprowadzić się do Grecji i wesprzeć rodzinny biznes. Z czasem odkrywa jednak, że Mia nie jest studentką na programie Erasmus, jak udaje przed całą rodziną, ale walczącą buntowniczą aktywistką. Jak ich rozbieżne poglądy i style życia wpłyną na wspólną pracę? W tej wciągającej historii dojrzewania nic nie jest oczywiste.

Dead Ringers – 1 sezon – premiera 21 kwietnia

W roli głównej wystąpi Rachel Weisz, grająca role sióstr bliźniaczek – Elliot i Beverly Mantle. Siostry dzielą ze sobą wszystko: narkotyki, kochanków i co najważniejsze, niemożliwe do stłamszenia pragnienie walki o zdrowie kobiet.

Judy Blume Forever – premiera 21 kwietnia

Przez dziesięciolecia radykalna szczerość autorki Jude Blume pocieszała i urzekała czytelników - i uczyniła ją centrum kontrowersji za jej szczerość na temat dojrzewania i seksu. Teraz uwielbiana amerykańska pisarka szczerze dzieli się swoją historią dojrzewania. Zdobywczynie nagrody Emmy, Davina Pardo i Leah Wolchok, śledzą drogę Blume od bojaźliwego, pełnego wyobraźni dziecka do autorki kultowych książek i opowiadań.

Cytadela – sezon 1 – premiera 28 kwietnia

Osiem lat temu Cytadela, niezależna globalna agencja szpiegowska, której zadaniem było zapewnienie wszystkim bezpieczeństwa, została zniszczona przez agentów Manticore, potężnego syndykatu manipulującego światem zza kulis. Wraz z upadkiem Cytadeli, agenci Mason Kane i Nadia Sinh zostali pozbawieni pamięci. Od tamtej pory pozostają w ukryciu, budując życie pod nowymi tożsamościami, nieświadomi swojej przeszłości. Pewnej nocy Mason zostaje wytropiony przez dawnego kolegę z Cytadeli, Bernarda Orlicka, który desperacko potrzebuje jego pomocy, by zapobiec ustanowieniu przez Manticore nowego porządku świata. Mason i Nadia rozpoczynają misję, która zabierze ich w podróż dookoła świata by powstrzymać Manticore. Jednocześnie starają się zbudować związek, oparty na sekretach, kłamstwach i niebezpiecznej miłości.