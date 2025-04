Wywiad z wampirem - mikrofon dla gwiazdy rocka. Plakat z 3. sezonu

fot. YouTube (amc+)

Promocja 3. sezonu Wywiadu z wampirem powoli się rozkręca. Do sieci trafił pierwszy oficjalny plakat zapowiadający nowe odcinki. Jest on dość minimalistyczny, ale warto przyjrzeć się dwóm rzeczom. Na pokrwawionej płaszczyźnie leży mikrofon, którego kabel układa się w "2026", symbolizując rok premiery. To jedynie potwierdza nadchodzącą przemianę Lestata w gwiazdę rocka.

fot. AMC

Wywiad z wampirem - co wiadomo o 3. sezonie?

W nadchodzącym 3. sezonie Lestat opowie swoją wersję historii, założy zespół i wyruszy w trasę koncertową. Wraz z resztą krwiopijców wybierze na kolejną wyprawę przez "przestrzeń, czas i traumę".

Przypominamy, że Wywiad z wampirem to współczesna adaptacja twórczości Anne Rice. Opowiada historię skomplikowanej relacji pomiędzy trzema nieśmiertelnymi istotami, Louisem de Pointe du Lacem (Jacob Anderson), Lestatem de Lioncourtem (Sam Reid) i Claudią (Delainey Hayles), z punktu widzenia dziennikarza Daniela Molloya (Eric Bogosian). W ich wypadku miłość i nienawiść przeplatają się ze sobą tak ciasno, że mogłoby być synonimami.

