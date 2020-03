Amazon Prime Video - nowości na kwiecień 2020

Amazon Prime Video przedstawił już listę nowości na kwiecień 2020 roku. Znajdziemy na niej dwa tytuły; pierwszy to serial Tales from the Loop, którego twórcą i scenarzystą jest Nathaniel Halpern, natomiast jednym z producentów wykonawczych Matt Reeves. Sama historia, inspirowana cenioną na całym świecie działalnością artystyczną Simona Stålenhaga, zabierze widzów do małego miasteczka, którego mieszkańcy żyją nad Wrzecionem - ta tajemnicza maszyna pozwala na odblokowywanie i odkrywanie tajemnic wszechświata. Wszystkie rzeczy i zjawiska, które wcześniej były zarezerwowane jedynie dla science fiction, stają się dzięki niej możliwe.

W obsadzie Tales from the Loop znaleźli się m.in. Rebecca Hall, Paul Schneider, Daniel Zolghadri, Duncan Joiner i Jonathan Pryce. Premiera odbędzie się 3 kwietnia.

Drugą z nowości jest 6. sezon popularnego serialu Bosch. Przypomnijmy, że jego główny bohater, detektyw Harry Bosch (Titus Welliver), pracuje w wydziale zabójstw. W kolejnej odsłonie serii zmierzy się on z zagadką morderstwa fizyka medycznego - po jego śmierci znika także należący do naukowca materiał radioaktywny. Protagonista relatywnie szybko odkryje wielowymiarowe podłoże tej sprawy, która siłą rzeczy stanowi zagrożenie dla całego Los Angeles. Premierę zaplanowano na 17 kwietnia.

Amazon Prime Video - kwiecień 2020

Więcej informacji o nowościach na platformach streamingowych znajdziecie na stronie vod.naekranie.pl.