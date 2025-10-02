Reklama
Amazon Prime Video - nowości na październik 2025. Nieczysta gra, Lazarus i inne

Sprawdźcie, jakie nowości przygotował Prime Video na październik 2025. Oto lista tytułów!
Magda Muszyńska
Priem Video październik 2025 fot. materiały prasowe
Październik prezentuje się interesująco na Prime Video. Na platformie zadebiutował już thriller Nieczysta gra, w którym w głównych rolach występują Mark Wahlberg i LaKeith Stanfield. Ponadto warto obejrzeć serial Lazarus i film Hedda. Miłośnicy animacji powinni sprawdzić 2. sezon Hazbin Hotel. Na uwagę zasługują wyczekiwane dokumenty o Wojciechu Szczęsnym i John Candy: I Like Me. Do tego na fanów Jamesa Bonda czekają wszystkie filmy z serii. Sprawdźcie poniżej pełną listę.

Amazon Prime Video - nowości na październik 2025

Nieczysta gra
Premiera 1 października

W filmie „Nieczysta gra”, pełnym akcji thrillerze w reżyserii Shane’a Blacka, wprawny złodziej dokonuje największego skoku w swoim życiu. W tej realistycznej, inteligentnej, zwariowanej zabawie w kotka i myszkę Parker (Mark Wahlberg), Grofield (LaKeith Stanfield), Zen (Rosa Salazar) i doświadczona ekipa wpadają na trop napadu, który stawia ich w szranki z nowojorską mafią.

Nieczysta gra

Nieczysta gra
fot. Prime Video
Do naprawy
Premiera 8 października

Charlie, niezależna właścicielka kobiecego warsztatu samochodowego, zostaje zmuszona do przemyślenia swojej przyszłości, kiedy po drugiej stronie ulicy otwiera się wielki konkurencyjny warsztat. Szukając pocieszenia, odzywa się do swojego anonimowego przyjaciela, nie wiedząc, że zwierza się Beau, swojemu rywalowi. Między bohaterami iskrzy, a prawda może zagrozić wszystkiemu.

nullfot. Prime Video

John Candy: I Like Me
Premiera 10 października

Dokument przedstawia życie i dziedzictwo kultowego komika Johna Candy'ego, który zmarł na zawał serca w 1994 roku w wieku 43 lat.

nullfot. materiały prasowe

Szczęsny
Premiera 10 października

Film dokumentalny o Wojciechu Szczęsnym – jednym z najwybitniejszych polskich bramkarzy w historii, zadebiutuje jesienią 2025 roku. Film dokumentalny pokaże Wojciecha Szczęsnego takim, jakiego jeszcze nie widzieliśmy. Po raz pierwszy jeden z najlepszych bramkarzy na świecie podzieli się najbardziej intymnymi momentami swojej piłkarskiej kariery i życia osobistego. Ekipa filmowa towarzyszyła Szczęsnemu i jego żonie Marinie w trakcie przygotowań do nowych życiowych ról, wielkich turniejów i meczów o wszystko, pokazując jego życie jako męża, ojca i syna. Kamery towarzyszyły także Wojtkowi w historycznym momencie dołączenia do legendarnej FC Barcelony. Producentem filmu dokumentalnego jest Papaya Films.

Harlan Coben’s Lazarus
Premiera 22 października

Psychiatra sądowy doktor Joel „Laz” Lazarus zmuszony jest zmierzyć się z dawno zapomnianymi demonami po tym, jak jego ojciec, dr L, umiera w podejrzanych okolicznościach. Początkowo przekonany, że śmierć ojca była samobójstwem, Laz wkrótce zostaje wciągnięty w świat morderczego spisku i – napędzany dziwnymi wizjami osób, o których wie, że nie żyją – zatraca się w pogoni za znalezieniem zabójcy.

Lazarus

Lazarus
fot. Prime Video
Hazbin Hotel - 2. sezon
Premiera 29 października

Po zwycięstwie Charlie nad armią nieba do hotelu napływają nowi goście. Ku zdziwieniu Charlie, wielu z nich nie szuka odkupienia, tylko zemsty. W tym samym czasie Wielcy Włodarze wykorzystują rosnące napięcie i brak równowagi w niebie.

nullfot. Prime Video

Hedda
Premiera 29 października

Nia DaCosta przedstawia prowokującą, nowoczesną wersję kultowej sztuki Henrika Ibsena. HEDDA (Tessa Thompson) jest rozdarta pomiędzy bolesną tęsknotą za dawną miłością a cichym dogorywaniem w obecnym życiu. Tej pełnej wydarzeń nocy eksplodują długo skrywane żądze i napięcia, a Hedda i wszyscy wokół wpadają w wir manipulacji, namiętności i zdrady.

nullfot. Orion Pictures // Plan B Entertainment

Amazon Prime Video - kontynuacje seriali

Amazon Prime Video - pozostałe oryginalne produkcje 

  • Allen Iv3rson - od 23 października

Amazon Prime Video - tytuły na licencji na październik 2025

Doktor No - od 1.10
Pozdrowienia z Rosji - od 01.10
Goldfinger - od 01.10
Operacja Piorun - od 01.10
W tajnej służbie Jej Królewskiej Mości - od 01.10
Diamenty są wieczne - od 01.10
Żyj i pozwól umrzeć - od od 01.10 
Człowiek ze złotym pistoletem - od 01.10
Szpieg, który mnie kochał - od 01.10
Moonraker - od 01.10
Tylko dla twoich oczu - od 01.10
Ośmiorniczka - od 01.10
Zabójczy widok - od 01.10
W obliczu śmierci - od 01.10
Licencja na zabijanie - od 01.10
GoldenEye - od 01.10
Jutro nie umiera nigdy - od 01.10 
Śmierć nadejdzie jutro - od 01.10 
Casino Royale - od 01.10
007 Quantum of Solace - od 01.10
Skyfall - od 01.10
Spectre - od 01.10
Nie czas umierać - od 01.10 
Ekipa wyrzutków - od 01.10
Thelma i Louise - od 01.10
I że ci nie odpuszczę - od 01.10
Terminator - od 01.10
Dziewczyna z tatuażem - od 01.10
West Side Story - od 01.10
Komando FOKI - od 01.10 
Barbershop 3: Na ostro - od 01.10
Dziewczyny z wyższych sfer - od 01.10
Dziewczyna w sieci pająka - od 01.10
Wpływ księżyca - od 01.10
Milczenie owiec - od 01.10
Uległość - od 03.10
Uprowadzona - od 05.10
Pozycja obowiązkowa - od 8.10

Magda Muszyńska
