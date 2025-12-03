Reklama
Trzeci Avatar będzie kulminacją sagi. James Cameron o dalszych planach na markę

James Cameron obwieścił, że trzeci film o Na'vi będzie pewnego rodzaju zakończeniem, po którym uniwersum będzie mogło spojrzeć w przyszłość. Z tego powodu w zależności od wyniku Ogień i popiół mogą być zarówno zakończeniem całego uniwersum, jak i jego nowym początkiem.
Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi: Ogień i popiół 
James Cameron avatar sequele
Avatar: Ogień i popiół
Mimo że w drodze jest wiele sequeli, James Cameron wyjaśnia, że Avatar: Ogień i popiół jest zakończeniem pewnej sagi. Czwarta i piąta część Avatara są odpowiednio zaplanowane na 21 grudnia 2029 r. i 19 grudnia 2031 r. Jednakże uznany reżyser tłumaczy, że kolejny film to trzeci i finałowy akt historii, która rozpoczęła się wraz z oryginalnym Avatarem z 2009 roku. Ze względu na „długoterminowy plan”, jaki realizuje w tych filmach, twórca zapowiada satysfakcjonujące domknięcie po latach, podczas których widzowie inwestowali emocje w „dziesięciostopowe, niebieskie” postacie Na’vi.

Nie myślę o tym filmie jak o sequelu. Myślę o nim jak o kulminacji sagi. Wolę słowo saga od sequela, ponieważ wiele z tego, dokąd zmierzaliśmy z historią, znajdowało się już w oryginalnej architekturze opowieści. Jeśli więc potraktujemy to jako trzeci akt, uważam, że to zdrowsze podejście. W przeciwieństwie do typowego hollywoodzkiego sequela, gdzie film zarabia kupę pieniędzy, a potem pada: "O rany, musimy w pośpiechu przygotować nowy scenariusz. Może nie jest zbyt dobry, ale nakręćmy to i wypuśćmy." Zdecydowanie nie o to tutaj chodzi. To długoterminowa gra. I przystępując do niej, wiedziałem, że będziemy w nią grać długo, zakładając, że widownia pójdzie z nami i polubi tych bohaterów. Bo mogą mieć dziesięć stóp wzrostu i być niebiescy, ale nadal są ludźmi.

Jeśli chodzi o Avatar 4 i Avatar 5, Cameron wyjaśnia, że stanowią one odrębną sagę, z własnym pierwszym, drugim i trzecim aktem rozgrywającym się w tych dwóch filmach.  Cameron był już wcześniej szczery co do faktu, że jego plan dotyczący Avatara może się spełnić tylko wtedy, gdy Ogień i popiół odniesie sukces kasowy. Avatar oraz Avatar: Istota wody zarobiły na świecie ponad 2 miliardy dolarów każda, co czyni je odpowiednio pierwszym i trzecim najbardziej dochodowym filmem wszech czasów.

O czym mogą być kolejne Avatary?

Komentarze Camerona sugerują, że trzecia część nie zakończy się wielkim cliffhangerem i rozwiąże większość, jeśli nie wszystkie, główne wątki fabularne. Ponieważ jest to koniec oryginalnej sagi, najprawdopodobniej zobaczymy zamknięcie historii Jake’a Sully’ego, Neytiri i Milesa Quaritcha, którzy są w centrum serii od początku. Następna saga miałaby skupić się bardziej na młodszych bohaterach, w tym Spiderze i Tuk.

Od dawna istnieją teorie, że Jake zginie w Avatar: Ogień i Popiół, co podkreśliłoby, że jest to koniec sagi, choć istnieją też inne sposoby na zamknięcie tej części historii bez jego śmierci.

Avatar: Ogień i popiół trafi do kin 19 grudnia.

Avatar: Ogień i popiół - zdjęcia

Avatar: Ogień i popiół

arrow-left
Avatar: Ogień i popiół
fot. Empire
arrow-right

 

 

Źródło: screenrant.com

Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  Ogień i popiół 
James Cameron avatar sequele
Powiązane filmy
2025
Avatar: Ogień i Popiół
Avatar: Ogień i Popiół Przygodowy
Powiązane osoby

Co o tym sądzisz?
