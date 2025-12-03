fot. Robert Viglasky/Disney+

Pierwszy zwiastun drugiego sezonu serialu Tysiąc ciosów zadebiutował w sieci. Powracamy więc do rzeczywistości bohaterów z dobrze ocenianej pierwszej serii, czyli na ekranie znów są Hezekiah Moscow (Malachi Kirby), Mary Carr (Erin Doherty) oraz Sugar Goodson (Stephen Graham). Zobaczcie sami, jak prezentuje się zwiastun i dajcie znać w komentarzach!

Tysiąc ciosów - zwiastun 2. sezonu

Tysiąc ciosów - co wiemy o 2. sezonie?

Chociaż historia jest fikcyjna, Steven Knight inspirował się prawdziwymi wydarzeniami i postaciami, więc czerpał z nich, by napisać ten serial. W rozmowie z Empire twórca zapowiada, że konsekwencje wydarzeń z pierwszego sezonu będą w centrum fabuły i każdy bohater będzie przeżywać je w inny sposób.

Tysiąc ciosów - oficjalne kadry z 2. sezonu serialu Disney+

- Rzeczy, które ludzie zrobili w pierwszym sezonie, mają duże konsekwencje. Ważne jest to, że zobaczysz te postacie w takich sytuacjach, w których słabsi ludzie czuliby się pokonani i po prostu by się poddali – poszliby po prostu z prądem rzeki. Ci bohaterowie płyną w przeciwnym kierunku do prądu. Zawsze z tym walczą. Zobaczysz, że tutaj zawsze tworzą własne przeznaczenie.

Twórca zapowiada, że postacie drugoplanowe dostaną ważne role w drugim sezonie. Wymienia Treacle'a (James Newton-Joyce) oraz Alice (Darci Shaw), która jest oparta na prawdziwej osobie.

- Mamy wielkie plany wobec Alice. W rzeczywistości przejęła Forty Elephants i została królową gangu, więc chcę zbudować pod to fundament. Zawsze planuję do przodu.

Tysiąc ciosów - premiera drugiego sezonu w Disney+ odbędzie się 9 stycznia 2026 roku.