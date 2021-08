Amazon Prime Video - nowości na wrzesień 2021. Lista tytułów

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video przygotował dla widzów nowości, które będą dostępne na platformie we wrześniu 2021 roku. Tym razem możemy spodziewać się sześciu nowych pozycji, które umilą widzom zakończenie wakacji. Jakie premiery zobaczymy w ofercie?

3 września do oferty platformy trafi film Cinderella z debiutem aktorskim piosenkarki Camili Cabello. Ella marzy o czymś więcej niż o przyciągnięciu wzroku przystojnego księcia. Dziewczyna pragnie oddać się swojej pasji, jaką jest projektowanie. Śpiewa o tym, że chciałaby, by świat poznał jej imię.

10 września zadebiutuje The Voyeurs. Pippa i Thomas wprowadzają się do swojego wymarzonego mieszkania i zauważają, że ich okna wychodzą wprost na mieszkanie naprzeciwko, dzięki temu są świadkami niestabilnej relacji atrakcyjnej pary po drugiej stronie ulicy. Ale kiedy próbują anonimowo pojawić się w ich życiu, nieświadomie uruchamiają łańcuch wydarzeń, które doprowadzą do katastrofy.

17 września zadebiutuje musical Everybody’s Talking About Jami. Filmowa adaptacja nagradzanego londyńskiego musicalu przedstawi losy Jamie'ego, który marzy o wielkiej scenie. Będzie to historia o akceptacji, dostrzeganiu własnej wartości i stawiania czoła przeciwnościom losu.

Tego samego dnia zadebiutuje film The Mad Women’s Ball. Francuska produkcja opowiada historię młodej kobiety, Eugénie, żyjącej u schyłku XIX wieku. Jako młoda kobieta Eugénie odkrywa, że ​​ma szczególną moc rozmawiania ze zmarłymi. Gdy rodzina dostrzega dziwne zachowania dziewczyny, wysyłają ją do szpitala La Pitié Salpétrière.

We wrześniu w ofercie serwisu pojawią się też produkcje Lularich (10 września) i Birds of Paradise (24 września).