AMD prezentuje nowe procesory. Gracze mogą zacierać ręce

Źródło: AMD

Intel przez lata dominował na rynku procesorów do zastosowań domowych i wydawał się najrozsądniejszym wyborem dla tych, którzy wykorzystują komputery głównie do grania. Te czasy powoli odchodzą w niebyt za sprawą podzespołów od AMD, które z generacji na generację sukcesywnie nadganiają rynkowego rywala. A w tym roku mogą porządnie napsuć mu krwi.

Architektura Zen 3 wkracza do gry. Firma AMD ujawniła światu swoje nowe procesory, które mają wyznaczyć nowy standard wydajność konsumenckich komputerów. Topowy układ z tej linii produktowej, AMD Ryzen 9 5950X, wyposażono w 16 rdzeni, które dzięki 32 wątkom oraz 72 MB pamięci podręcznej mają zapewnić wydajność do 26% wyższą niż układy poprzedniej generacji.

Z każdą kolejną generacją naszych procesorów Ryzen naszym dążeniem jest skonstruować jak najlepszy na świecie procesor do PC. Nowe procesory AMD Ryzen 5000 dla komputerów stacjonarnych poszerzają zakres, w jakim mamy wiodącą pozycję – od IPC, przez efektywność energetyczną, po jedno- i wielordzeniową wydajność oraz moc w grach — powiedział Saeid Moshkelani, starszy wiceprezes i główny menedżer w dziale klienckich rozwiązań w AMD.

Wszystkie procesory z linii Zen 3 charakteryzują się 2,8-krotnie lepszym stosunkiem wydajności do efektywności energetycznej w porównaniu do układów Intela, a topowy układ AMD Ryzen 9 5950X ma być najlepszym wyborem dla najbardziej wymagających graczy. Zdaniem korporacji zapewni najwyższą jednowątkową oraz wielowątkową wydajności wśród procesorów gamingowych. Z kolei 12-rdzeniowy AMD Ryzen 9 5900X ma zapewnić o ok. 7% wyższą wydajność w wybranych tytułach w 1080p oraz o 26% wyższą wydajność w 1080p niż poprzednia generacja procesorów AMD.

Wszystkie nowe procesory mają zadebiutować na rynku 7 listopada i będzie można zainstalować je na płytach głównych z chipsetami AMD serii 500 po aktualizacji BIOS-u. Firma przygotowała także akcję promocyjną. Przy zakupie procesorów Ryzen 9 5950X, Ryzen 9 5900X lub Ryzen 7 5800X od 5 listopada do 31 grudnia otrzymamy kopię gry Far Cry 6 Standard Edition.

Poniżej podajemy pełną specyfikację nowych procesorów: