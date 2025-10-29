Reklama
American Psycho był mężczyzną i nim pozostanie. Margot Robbie bez siekiery

Wiemy już, że w nowej wersji American Psycho nie dojdzie do kontrowersyjnej zmiany płci głównej postaci filmu, a w rolę graną wcześniej przez Christiana Bale'a nie wcieli się Margot Robbie. Pogłoski na ten temat okazały się nieprawdziwe. 
Piotr Piskozub
Tagi:  margot robbie 
american psycho
American Psycho materiały prasowe
Ledwie wczoraj informowaliśmy Was o rozpalających sieć do czerwoności spekulacjach, według których w nowym American Psycho miałoby dojść do zmiany płci centralnej postaci produkcji. Patrick Bateman, w którego w filmie z 2000 roku wcielał się Christian Bale, tym razem byłby kobietą - z rolą łączoną samą Margot Robbie. Teraz okazuje się, że powyższe pogłoski były wyssane z palca. 

Prestiżowy serwis Deadline obalił plotki, których źródłem jest brukowiec The Sun. Dziennikarze portalu dotarli do osób zajmujących się nową wersją American Psycho, którą ma wyreżyserować Luca Guadagnino. Wszystkie z nich zgodnie przyznały, że żadnych planów na zmianę płci głównej postaci ani nie było wcześniej, ani nie ma ich obecnie. 

Nie wiemy, kto wcieli się w ekranowego Patricka Batemana - według różnych doniesień w kontekście tej roli rozważano choćby Austina Butlera czy Jacoba Elordiego. Deadline daje do zrozumienia, że skonkretyzowanej wizji castingu czy samej warstwy fabularnej najprawdopodobniej jeszcze nie ma. Guadagnino jest bowiem zajęty pracami nad filmem Artifical, który opowie o opowiadającej za powstanie ChataGPT firmie OpenAI. 

Współcześni aktorzy, którzy mogliby wcielić się w ikoniczne role. Byłyby lepsze niż oryginał?

Źródło: Deadline

Piotr Piskozub
Co o tym sądzisz?
