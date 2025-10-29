American Psycho był mężczyzną i nim pozostanie. Margot Robbie bez siekiery

materiały prasowe

Ledwie wczoraj informowaliśmy Was o rozpalających sieć do czerwoności spekulacjach, według których w nowym American Psycho miałoby dojść do zmiany płci centralnej postaci produkcji. Patrick Bateman, w którego w filmie z 2000 roku wcielał się Christian Bale, tym razem byłby kobietą - z rolą łączoną samą Margot Robbie. Teraz okazuje się, że powyższe pogłoski były wyssane z palca.

Prestiżowy serwis Deadline obalił plotki, których źródłem jest brukowiec The Sun. Dziennikarze portalu dotarli do osób zajmujących się nową wersją American Psycho, którą ma wyreżyserować Luca Guadagnino. Wszystkie z nich zgodnie przyznały, że żadnych planów na zmianę płci głównej postaci ani nie było wcześniej, ani nie ma ich obecnie.

Nie wiemy, kto wcieli się w ekranowego Patricka Batemana - według różnych doniesień w kontekście tej roli rozważano choćby Austina Butlera czy Jacoba Elordiego. Deadline daje do zrozumienia, że skonkretyzowanej wizji castingu czy samej warstwy fabularnej najprawdopodobniej jeszcze nie ma. Guadagnino jest bowiem zajęty pracami nad filmem Artifical, który opowie o opowiadającej za powstanie ChataGPT firmie OpenAI.

